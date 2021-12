Winter-Paralympics

Winter-Paralympics 2022: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

10 Tage lang treten die Athletinnen und Athleten der 13. Winter-Paralympics ab dem 4. März 2022 in ihren Sportarten an. Die Spiele finden in Peking, China, statt und enden am 13. März 2022 mit der offiziellen Schlussfeier. Neben Biathlon, Ski Alpin und Co. sind auch Disziplinen wie Rollstuhl-Curling oder Para-Eishockey mit dabei. Wann und wo die Wettbewerbe im Fernsehen und online zu sehen sind, lesen Sie hier.