Olympische Bobbahn: DOSB äußert sich zu Baufortschritt

Der Deutsche Olympische Sportbund ist ein Jahr vor den Winterspielen zuversichtlich, dass der umstrittene Eiskanal in Cortina d'Ampezzo schon bald fertig wird. «Die Bob- und Rodelbahn ist offensichtlich mit einem sehr guten Baufortschritt vorangekommen», sagte DOSB-Leistungssport-Vorstand Olaf Tabor. «Wir werden im März vielleicht schon die ersten Eiskanalrennen sehen und der ein oder andere Testwettbewerb kann schon stattgefunden haben.»

Die Bob- und Rodelbahn in Cortina wird trotz Nachhaltigkeits-Bedenken des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gebaut. Das Projekt soll rund 82 Millionen Euro kosten. In den Nachbarländern Schweiz, Österreich und Deutschland hätte es Alternativen gegeben. Italien wollte jedoch keine Wettkämpfe in anderen europäischen Ländern austragen.

Zuletzt hatte es angeblich sogar den Plan gegeben, ins mehr als 6.000 Kilometer entfernte Lake Placid in den USA auszuweichen, sollte die Bahn nicht rechtzeitig fertig werden. Tabor äußerte sich nun optimistisch, dass alle Wettbewerbe wie geplant in Italien stattfinden können. Die Winterspiele finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in mehreren italienischen Orten statt.