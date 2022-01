Winterspiele in Peking

Biathlon-Bundestrainer Kirchner: Müssen Ruhe bewahren

Die deutschen Damen zeigen sich beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding nicht in Olympia-Form. Beim Weltcup in Antholz soll eine Steigerung her, dort geht es um die Qualifikation für die Winterspiele.

Bundestrainer Mark Kirchner hat nach den schwachen Leistungen der deutschen Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding Ruhe angemahnt. "Und wir müssen die Zeit nutzen, um uns kontinuierlich auf die Wettkämpfe in Peking vorzubereiten. Und das nehmen wir an", sagte Kirchner. Altmeisterin Franziska Hildebrand hatte in der Chiemgau Arena mit den Rängen 17 und 20 für die besten Ergebnisse gesorgt. Und sie wird auch bei der Olympia-Generalprobe ab Donnerstag in Altholz starten und dort neben dem Einzel sicher auch in der Staffel wieder zum Einsatz kommen. Im besten Fall qualifiziert sie sich zudem für den Massenstart. Hettich gewinnt Einzelrennen im IBU-Cup In Südtirol hat die zweimalige Staffel-Weltmeisterin noch die Chance, das Peking-Ticket zu lösen. Aber auch ohne Norm wäre ein Nominierung der routinierten 34-Jährigen denkbar. Denn Hildebrand zeigte in der Ruhpolding-Staffel (4.) eine gute Leistung. Die in den zweitklassigen IBU-Cup versetzte Janina Hettich konnte dort zwar das Einzelrennen gewinnen, im Sprint wurde sie aber nur 20. und in der Verfolgung mit sechs Schießfehlern lediglich 27. - nicht unbedingt eine Empfehlung für den Saisonhöhepunkt. Fünf Quotenplätze haben die deutschen Damen, und die werden angesichts der Corona-Problematik auch besetzt werden. Hildebrand zog trotz der verpassten Chance auf die Normerfüllung ein überwiegend positives Fazit nach Ruhpolding. "Ich freue mich, dass es läuferisch vorwärts geht", sagte Hildebrand, die im Jagdrennen einen Sprung in die Top Ten durch drei Fehler beim ersten Stehendschießen vergeben hatte. Preuß fehlt in Antholz "Ich habe in diesem Moment die Sachen nicht so gemacht, wie ich sie sonst im Training mache. Sondern ich habe versucht, was besonders richtig zu machen und das ging halt nach hinten los", erklärte Hildebrand. Sie habe ihre antrainierten Muster verlassen: "Und deshalb entstehen auch solche Fehler." In Antholz fehlen wird Franziska Preuß, die nach ihrer Corona-Infektion erst wieder mit leichtem Training beginnt. Denise Herrmann, die wie Preuß, Vanessa Hinz und Vanessa Voigt die Olympia-Norm hat, läuft nur im Massenstart, Hinz lässt die Rennen aus. "Es ist immer noch alles möglich. Ich tue mein Bestes und dann schauen wir, was rauskommt", sagte Hildebrand mit Blick auf Olympia. © dpa-infocom, dpa:220116-99-733005/3 (dpa)

