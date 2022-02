DOSB: Quarantäne-Situation "definitiv verbessert"

Für die drei deutschen Athleten in den olympischen Quarantäne-Unterkünften ist nach vehementer Kritik des Deutschen Olympischen Sportbundes die Lage deutlich verbessert worden.

Der Nordische Kombinierer und Olympiasieger Eric Frenzel habe innerhalb seines Quarantänehotels in ein größeres Zimmer mit deutlich verbessertem Standard umziehen können. Sein Teamkollege Terence Weber sei aus der Selbstisolation im Mannschaftshotel in ein weiteres Quarantänehotel in Zhangjiakou mit ebenfalls ordentlichen Bedingungen verlegt worden, teilte der DOSB mit.

"Die Lage hat sich definitiv verbessert, das ist jetzt wirklich zufriedenstellend", sagte Hermann Weinbuch, Bundestrainer der Nordischen Kombinierer.

Auch die Bedingungen für Eiskunstläufer Nolan Seegert bei den Winterspielen in China hätten verbessert werden können. Der Paarläufer konnte in ein größeres Zimmer in dem Pekinger Quarantänehotel umziehen und hat nun Zugang zu einem Fahrrad-Ergometer.

Die gemeinsamen und intensiven Bemühungen hätten "zu einer spürbaren Verbesserung der Bedingungen von Eric, Terence und Nolan geführt", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. "Dies ist in einer für die drei Athleten ohnehin sehr belastenden Quarantänephase ein wichtiges Signal der Unterstützung."

