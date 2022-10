Alpiner Weltcup: Ski-Zirkus startet wieder zu früh

In Sölden beginnt am Wochenende die Weltcup-Saison. Klimawandel und hohe Energiepreise lassen einen turbulenten Winter erwarten. Schon steht ein anderes Rennen auf der Kippe.

Wenn man sich auf eines verlassen kann, dann darauf, dass die alpine Weltcup-Saison früher als gedacht beginnt. Am kommenden Wochenende, um genau zu sein. Während sich im Flachland die Blätter der Bäume gerade erst sanft verfärben, verfrachtet der Ski-Weltverband Fis seinen ganzen Tross schon im Oktober hinauf auf den Rettenbachgletscher hoch über dem Tiroler Örtchen Sölden. Der frühe Termin liegt im Interesse all jener, die mit dem Wintersport ihr Geld verdienen. Die Menschen sollen daran erinnert werden, dass in ein paar Wochen auch für den Otto-Normal-Skifahrer die Saison beginnt.

Seit über 20 Jahren startet in Sölden der alpine Ski-Weltcup mit je einem Riesenslalom für Frauen und Männer und liefert in der Regel spektakulär schöne Bilder. All das mag man gut oder schlecht finden, angesichts des voran schreitenden Klimawandels und dahinschmelzender Gletscher ist es von Jahr zu Jahr bemerkenswerter.

Skifahren: Ein übervoller Terminkalender und überall Schneekanonen

Die explodierenden Energiepreise hängen in diesem Herbst wie ein weiteres Damoklesschwert über den Weltcup. Schneekanonen und Flutlicht sind bei fast allen Rennen im Einsatz. Den Veranstaltern drohen hohe Zusatzkosten. Gleichzeitig ist der Kalender vollgepackt wie selten. Gleich zweimal reist der Weltcup-Zirkus zu Rennen nach Nordamerika.

Sehr erleichtert wirkte deshalb eine Sprecherin des Ötztaler Tourismusverbandes, die der dpa sagte, man habe sich über 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefreut. „Es wurde nur im sehr geringen Ausmaß beschneit. Restlicher Schnee ist Altschnee, welcher vom letzten Jahr erhalten werden konnte.“ Dieses Glück dürften aber nicht alle Veranstalter haben. Die Fis rechnet mit Absagen, wie Generalsekretär Michel Vion einräumte. Um anzufügen: „Gegenwärtig haben wir keinen Plan B.“

Während Sölden gesichert ist, hängt bereits das zweite Saisonrennen am seidenen Faden. Erstmals soll Ende Oktober die Matterhorn-Abfahrt stattfinden. Ein Spektakel der Superlative mit Start in Zermatt (Schweiz) und Ziel in Cervinia (Italien). Doch es fehlt im Zielbereich an Schnee und die Temperaturen sind zu hoch, als dass beschneit werden könnte. Die ersten beiden Drittel der Strecke verlaufen über den Theodulgletscher. Am Samstag soll die Entscheidung fallen, ob das Rennen stattfinden kann. Laut der schweizerischen Boulevardzeitung Blick sei ein mögliches Szenario, das Ziel einfach 300 Meter nach oben zu verschieben und damit das Rennen zu retten. Die Fis dürfte alles dafür tun, nicht gleich am Saisonbeginn eine Absage tätigen zu müssen.

Trotzdem stehen schwierige Zeiten bevor, auch wenn die Fis bisher nicht den Eindruck macht, sich allzu sehr mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Etwas anders scheint man in Teilen des Deutschen Wintersports die Situation zu bewerten. Die Snowboarder beispielsweise verzichteten auf ein Trainingslager in Südamerika, obwohl sie auch nicht auf dem Gletscher in Zermatt trainieren konnten. „Wir alle haben gesehen, welche Auswirkungen der Klimawandel weltweit auf die Gletscher hat. Wenn wir jetzt zum Training nach Südamerika fliegen würden, wären wir ja Teil des Problems und nicht der Lösung“, sagte Michael Hölz, Präsident des deutschen Snowboard-Verbandes.

Die Alpinen steckten in der gleichen Zwickmühle, entweder auf wichtiges Schneetraining zu verzichten (und der Konkurrenz damit einen Vorteil zu geben) oder eben doch die Reise in den Winter auf der anderen Erdhalbkugel anzutreten. Sie entschieden sich für zweiteres. Sehr effektiv seien die Übersee-Camps in Chile und Argentinien gewesen, ließ sich der DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier zitieren. „Die Aktiven haben die optimalen Voraussetzungen genutzt und konzentriert gearbeitet.“

Neben dem Allgäuer Alexander Schmid, zuletzt bester deutscher Riesenslalomfahrer, starten in Sölden am Sonntag (11/13.05 Uhr/BR und Eurosport) Linus Straßer, Anton Grammel, Fabian Gratz, Julian Rauchfuß und Stefan Luitz. Beim Riesentorlauf der Frauen am Samstag (11/13 Uhr/BR und Eurosport) sind Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz am Start.