Biathlon-Weltcup 2023/24 in Soldier Hollow: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Anfang März 2024 macht der Biathlon-Weltcup Station in Soldier Hollow in den USA. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Tickets und Strecke.

Neun Stationen stehen in der Saison 2023/24 im Zeitplan des Biathlon-Weltcup-Kalenders. Diese sind über acht verschiedene Länder und zwei Kontinente verteilt. Denn nicht nur Austragungsorte in Europa stehen auf dem Plan, sondern auch zwei Wettkämpfe in Kanada und den USA. In den Vereinigten Staaten macht der Biathlon Weltcup Anfang März in Soldier Hollow halt. Der Wintersportort liegt im Bundestaat Utah und dürfte Vielen im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen 2002 im Gedächtnis geblieben sein.

Wann genau findet der Biathlon-Wettkampf in Soldier Hollow statt, welche Karten kann man erwerben und auf welchem Rundkurs treten die Athleten an? Im Folgenden gibt es alles Wichtige rund um Termine, Tickets und Strecke beim Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow 2023/24.

Zeitplan und Termine für den Biathlon-Weltcup 2023/24 in Soldier Hollow

Über insgesamt drei Tage erstreckt sich der Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow: Los geht es am Freitag, dem 8. März 2024, mit der Staffel der Männer und dem Sprint der Frauen. Am Tag darauf werden bei den Frauen dann die Staffel- und bei den Männern die Sprintwettkämpfe ausgetragen. Am Sonntag, dem 10. März 2024, geht es dann sowohl für Frauen als auch für Männer in die Verfolgung. Die Termine im Zeitplan im Überblick:

Freitag, 08.03.2024, 20.25 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Freitag, 08.03.2024, 23.00 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 09.03.2024, 20.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 09.03.2024, 23.00 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 10.03.2024, 17.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 10.03.2024, 18.50 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2023/24 in Soldier Hollow: Was kosten die Karten?

Eine gute Nachricht vorneweg: Grundsätzlich ist der Eintritt für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort kostenlos. Es gibt keine Sitzplatzreservierung - sowohl für Sitz- als auch für Stehplätze gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer es allerdings ein bisschen luxuriöser möchte, kann Tickets für Premiumplätze oder gleich für eine "VIP Experience" erwerben.

Premiumplätze: Mit einem Ticket dieser Kategorie erhält man einen reservierten Sitzplatz auf der Zuschauertribüne mit Blick auf die Strecke und den Schießstand, plus Essen und Trinken. Die Karten kosten 50 Dollar pro Tag, für drei Tage muss man 125 Dollar hinlegen.

"VIP Experience": Wer ein solches Ticket erwirbt, erhält Zugang zur Dachterasse, einem Speisesaal mit Blick auf die Strecke oder kann gleich unweit der Schießstation Platz nehmen. Enthalten ist zudem Essen sowie Zugang zu einer Bar. Die Karten hierfür kosten 225 Dollar am Tag bzw. 600 Dollar für drei Tage.

Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow 2023/24: Alle Infos zur Strecke

Das Wintersportgebiet Soldier Hollow liegt in den USA, genauer genommen im Norden des Bundestaates Utah. Bekannt wurde die Anlage vor allem durch die Olympischen Winterspiele 2002, denn damals war Soldier Hollow Austragungsstätte der Langlauf- und Biathlonwettbewerbe. Der Biathlon-Weltcup fand hier zuletzt 2019 statt. Der Kurs befindet sich auf einer Höhe von rund 1.700 Metern. Auf dem Gelände lassen sich Rundkurse mit verschiedenen Distanzen abstecken: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 und 3.3 Kilometer stehen zur Auswahl. Je nachdem, welche Streckenkombination ausgewählt wird, unterscheidet sich auch, wie viele Höhenmeter die Athleten überwinden müssen: Bei der kürzesten Strecke gilt es, 38 Höhenmeter zu überwinden, bei der längsten sind es 106 Höhenmeter.