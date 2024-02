Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto: Tickets, Zeitplan und Infos zur Strecke

Die Biathlon-WM 2024 findet in Nove Mesto na Morave in Tschechien statt. Den Zeitplan, Infos zur Strecke und alle Termine der Weltmeisterschaft gibt es hier.

Bei der Biathlon-WM 2024 treten die Biathletinnen und Biathleten im tschechischen Nove Mesto über zwölf Tage in zwölf verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. In der vergangenen Saison 22/23 gab es beim Biathlon einige Regeländerungen, die unter anderem auch die Weltmeisterschaft betreffen: Die WM-Wertung fließt nicht mehr in die Weltcup-Wertung ein. Seit 2014 galt diese Regel bereits für Olympia-Siege, in der vergangenen Saison zog die International Biathlon Union (IBU) dann auch für die WM nach.

Nove Mesto war bereits in der Saison 12/13 Austragungsort der Biathlon-WM. In der tschechischen Schreibweise heißt die Stadt in der Region Vysočina eigentlich Nové Město na Moravě - im Biathlon-Kontext wird in der Regel aber lediglich von Nove Mesto gesprochen. Die kleine Stadt mit knapp 10.000 Einwohnern liegt am Südrand der Saarer Berge auf einer Höhe von 594 Metern. (Quelle: Tschechisches Amt für Statistik)

Wann findet die Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto statt? Wie sieht der Zeitplan der Weltmeisterschaft aus und an welchen Terminen stehen die Wettkämpfe auf dem Plan? Antworten auf diese Fragen sowie Infos zur Strecke gibt es hier.

Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto: Alle Termine im Rennkalender

Im Gegensatz zu den einzelnen Terminen des Biathlon-Weltcups 23/24 kommen bei der Weltmeisterschaft wesentlich mehr Wettkämpfe auf die Biathletinnen und Biathleten zu. Los ging es am Mittwoch, dem 7. Februar 2024, mit der Team Mixed Staffel, woraufhin die Frauen nach einem Tag Pause am 9. Februar im Sprint gefragt waren. Die Männer haben nach dem Auftakt am 7. Februar sogar zwei Tage Pause und mussten erst am 10. Februar wieder ran - ebenfalls im Sprint. Alle Wettkämpfe und Termine der Biathlon-WM 2024 vom 7. bis zum 18. Februar 2024 im Überblick:

Mittwoch, 07.02.2024, 17.20 Uhr: Team Mixed Staffel

Freitag, 09.02.2024, 17.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 10.02.2024, 17.05 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 11.02.2024, 14.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 11.02.2024, 17.05 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Dienstag, 13.02.2024, 17.10 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Mittwoch, 14.02.2024, 17.20 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 15.02.2024, 18.00 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 17.02.2024, 13.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 17.02.2024, 16.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 18.02.2024, 14.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 18.02.2024, 16.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Tickets für die Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto: Wo gibt es Karten?

Auf der offiziellen Webseite des Veranstalters kann man Tickets für die Biathlon-WM 2024 erwerben. Es gibt verschiedene Varianten - je nachdem wie viele Wettkampftage man vor Ort erleben will. Zum Angebot stehen ein Dauerticket für alle Tage der Weltmeisterschaft, ein Ticketpaket für die 1. oder 2. Woche sowie das Wochenende und Tagestickets für die einzelnen Wettkämpfe. Die Veranstalter geben die Preise auf der Seite in tschechischen Kronen an. Das Dauerticket kostet umgerechnet zwischen 73 und 397 Euro, Tagestickets sind bereits ab 8 Euro zu haben. Die Preise richten sich danach, auf welcher Tribüne die Biathlon-WM 2024 verfolgt wird - für eine bessere Sicht auf das Geschehen muss man tiefer in die Tasche greifen. Die Preise im Überblick:

Dauerticket : 73 - 397 Euro

73 - 397 Euro Ticket-Paket: 1. Woche: 34 - 178 Euro, 2. Woche: 38 - 1054 Euro, Wochenende: 24 - 121 Euro

1. Woche: 34 - 178 Euro, 2. Woche: 38 - 1054 Euro, Wochenende: 24 - 121 Euro Tagestickets: 12 - 48 Euro

Hinweis: Die Preise können je nach Wechselkurs zwischen tschechischen Kronen und Euro variieren.

Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto: Infos zur Strecke

Das Langlaufgebiet rund um die Kleinstadt Nove Mesto na Morave gilt als schneesicher und ist im Winter auch bei Hobby-Sportlern beliebt. Die Vysočina Arena liegt auf einer Höhe von 620 Metern und der höchste Punkt der Loipen auf 665 Metern über Normalnull. Der niedrigste Punkt der Strecke, die bei der Biathlon-WM 2024 befahren wird, befindet sich auf einer Höhe von 610 Metern. Die Arena bietet Platz für 14.000 Zuschauer und rund 20.000 Biathlon-Fans können zusätzlich an der Strecke die Rennen verfolgen. Vor und während der WM kann man die Wettkampf-Strecken auch auf der offiziellen Webseite der Veranstalter ansehen.