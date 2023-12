Nordische Kombination Weltcup der Männer 2023/24: Kalender mit Zeitplan und Terminen

Der Nordische Kombination Weltcup 2023/24 dauert für die Männer von November bis März. Hier finden Sie den Kalender mit dem Zeitplan und den Terminen.

Für viele gilt die Nordische Kombination aufgrund der hohen Anforderungen als die Königsdisziplin des Skisports. Sie besteht as den beiden Einzeldisziplinen Skispringen, auch Sprunglauf genannt, und dem Skilanglauf. Wie die meisten modernen Nordischen Skisportarten ist auch die Nordische Kombination in Norwegen entstanden. 1924 ist sie außerdem in das Programm der Olympischen Winterspiele aufgenommen worden. Seit 1981 werden bei Weltmeisterschaften Mannschaftswettbewerbe in der Nordischen Kombination durchgeführt. Bis zum Jahr 2004 war die Nordische Kombination ausschließlich ein Wettbewerb für Männer. Bis 1980 galt der Olympiasieg gleichzeitig als Weltmeistertitel.

Nicht nur das Skispringen von der Schanze, sondern auch das anschließende Rennen auf der Loipe erfordert von den Athleten sowohl konditionelle als auch technische Höchstleistungen. Der internationale Ski-Verband Fédération Internationale de Ski (abgekürzt FIS) veranstaltet auch in dieser Saison 2023/24 den Weltcup des Skisports. Der Weltcupkalender der Saison wurde auch bereits verkündet. Los geht es mit den Männern, bevor im Dezember auch die Frauen dem Wettbewerb beitreten.

Dieser Artikel bietet eine Übersicht der Termine, Orte und Disziplinen der Männer im Weltcupkalender der Nordischen Kombination 2023/24.

Nordische Kombination Weltcup 2023/24: Kalender mit Zeitplan der Männer

Neben den Männern treten auch Frauen in ihrem eigenem Wettstreit an. Für beide Wettbewerbe stehen die Termine und Orte bereits fest. In der Herrenkonkurrenz tritt Johannes Lamparter erstmals als Titelverteidiger in die neue Saison, während bei den Damen in der vorherigen Saison Gyda Westvold Hansen im Rampenlicht stand. So sieht der Weltcupkalender 2023/24 der Männer aus:

Datum Ort Disziplin 24.11.2023 Ruka ( Finnland ) Individual Compact HS 142, 7,5km 25.11.2023 Ruka ( Finnland ) HS 142, 10km 26.11.2023 Ruka ( Finnland ) Massenstart 10km, HS 142 02.12.2023 Llillehammer ( Norwegen ) HS 100, 10km 03.12.2023 Llillehammer ( Norwegen ) HS 140, 10km 15.12.2023 Ramsau a. D. ( Österreich ) HS 98, 10km 16.12.2023 Ramsau a. D. ( Österreich ) Individual Compact HS 98, 7,5km 13.01.2024 Oberstdorf ( Deutschland ) HS 106, 10km 14.01.2024 Oberstdorf ( Deutschland ) Individual Compact HS 137, 7,5km 27.01.2024 Schonach ( Deutschland ) HS 100, 10km 28.01.2024 Schonach ( Deutschland ) HS 100, 10km 02.02.2024 Seefeld ( Österreich ) HS 109, 7,5km 03.02.2024 Seefeld ( Österreich ) HS 109, 10km 04.02.2024 Seefeld ( Österreich ) HS 109, 12,5km 09.02.2024 Otepää ( Estland ) Massenstart 10km, HS 97 10.02.2024 Otepää ( Estland ) HS 97, 10km 11.02.2024 Otepää ( Estland ) HS 97, 2x7,5km Staffel 02.03.2024 Lahti ( Finnland ) HS 130, Teamsprint 2x7,5km 03.03.2024 Lahti ( Finnland ) HS 130, 10km 09.03.2024 Oslo ( Norwegen ) HS 134, 10km 10.03.2024 Oslo ( Norwegen ) HS 134, 10km 17.03.2024 Trondheim ( Norwegen ) HS 138, 10km

Termine des Nordische Kombination Weltcup 2023/24

Die Männer starteten am 24. November in Ruka in die Saison 2023/2024 und werden den Weltcup am 17. März 2023 in Trondheim abschließen. Bei den Frauen findet bereits zum vierten Mal eine Wettkampfserie statt. Ihre Saison beginnt am 1. Dezember 2023 in Lillehammer und endet ebenfalls am 17. März 2023 in Trondheim.