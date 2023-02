Ski-Alpin-WM heute am 15.2.23 live im Free-TV und Stream - Übertragung beim Parallel-Rennen der Herren

Bei der Ski-Alpin-WM 2023 steht heute, 15.2.23, das Parallel-Rennen der Herren auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Rennen live im Free-TV und Stream.

2023 wird die Ski-Alpin-Weltmeisterschaft in Frankreich ausgetragen. Die Wettkämpfe finden in Courchevel und Méribel im Südosten des Landes statt, denn hier befindet sich das Skigebiet Trois Vallées. Mit rund 600 Pistenkilometern und 159 Liften ist das Skiareal zwischen den drei Tälern das größte Skigebiet Frankreichs. Dort laufen seit dem 6. Februar die Wettkämpfe in den verschiedenen alpinen Ski-Disziplinen. Bis zum 19. Februar treten die Athleten und Athletinnen auf der Piste gegeneinander an.

Bei der alpinen Ski-WM 2023 messen sich die Athleten in verschiedenen Disziplinen. Eine davon ist das Parallel-Rennen. Dabei gibt es zwei getrennte Wettkämpfe - für die Männer und die Damen. Alle Informationen zur Übertragung des Rennens der Herren live im Free-TV und Stream sowie die Liste der Starter gibt es im Folgenden in der Übersicht.

Herren-Parallel-Rennen bei der Ski-Alpin WM 2023: Uhrzeit und Termin

Das Parallel-Rennen der Herren ist für den 15.02.2023 angesetzt. Die geplante Startzeit ist 12 Uhr. Diesen Herren erfuhren sich bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo in Italien einen Platz auf dem Podest:

1. Platz: Mathieu Faivre ( Frankreich )

( ) 2. Platz: Filip Zubcic ( Kroatien )

( ) 3. Platz: Loic Meillard ( Schweiz )

Gleich drei der deutschen Herren schafften es 2021 ebenfalls unter die Top 10: Alexander Schmid schrammte auf Platz 4 nur ganz knapp am Podest vorbei, Linus Strasser belegte Platz 7 und Stefan Luitz fuhr auf Rang 8. Schmid und Strasser gelten auch in diesem Jahr wieder als Favoriten. Aber auch Adrian Pertl ( Österreich), Alex Vinatzer (Italien), Gino Caviezel (Schweiz), Filip Zubcic (Kroatien), Alexis Pinturault (Frankreich), Fabio Gstrein (Österreich) und Clement Noel (Frankreich) werden gute Chancen auf eine Platzierung zugesprochen.

Parallel-Rennen der Herren: Übertragung live im Free-TV und Stream

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten gibt es bei der alpinen Ski-WM alle Wettkämpfe im Free-TV zu sehen: ARD und ZDF kümmern sich als große öffentlich-rechtlichen Sender abwechselnd um die Ausstrahlung der Rennen. Des Weiteren zeigt auch der Spartensender Eurosport die Ski-WM kostenlos im Free-TV.

Wer die Wettkämpfe der alpinen Ski-WM nicht im linearen Fernsehen verfolgen möchte, hat noch eine weitere Möglichkeit: ARD und ZDF übertragen das Sportereignis zusätzlich auch als kostenlosen Online-Live-Stream. Diesen Live-Stream kann man über die Mediathek des jeweiligen Sender aufrufen.

Hier sind die Fakten zur Übertragung der Herren-Parallelrennen bei der Ski-Alpin-WM 2023 im Überblick:

Termin: 15. Februar 2023

15. Februar 2023 Zeit: 12 Uhr

12 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD , Eurosport1

, Eurosport1 Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek, discovery+

Der Sender Eurosport startet um 12 Uhr mit der Übertragung der Rennen. Um 13 Uhr übernimmt dann die ARD.

Gleichzeitig gibt es bei der Ski-Alpin-WM 2023 eine Übertragung vom Parallel-Rennen der Damen.

Ski-Alpin WM 2023: Starterliste beim Parallel-Rennen der Männer

Hier ist die Übersicht über die Starterliste der Qualifikationsrennen: