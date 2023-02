Wintersport

Wie es für die Biathlon-WM in Oberhof Winter bleibt

Plus Bis Sonntag ist in Oberhof Biathlon-WM. Und das in Zeiten, in denen es fast schon frühlingshaft ist. Wie es der Ort im Thüringer Wald auf nur 850 Metern Höhe schafft, eine Mini-Winterwelt zu erhalten.

In Oberhof, in der Rudolf-Breitscheid-Straße 2, liegt ein „Schnee-Depot!“. Ein Witzbold aus der „Villa Immergrün“ hat ein selbst gebasteltes Schild mit dieser Aufschrift in einen Schneehaufen vor der Pension gesteckt. Der angegraute Haufen wurde beim Räumen der Parkplätze zusammengeschoben. Doch der Eindruck täuscht: Es liegt ausreichend Schnee in der 1600 Einwohner zählenden Stadt im Thüringer Wald. Die Loipen für die Freizeitläufer sind gespurt. Und Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt sind noch bis zum Sonntag auf der Kuppe dort zu Gast: Die Biathlon-Weltmeisterschaft zieht zehntausende Menschen an. Sie erleben eine Mini-Winterwelt mit einer perfekt präparierten Anlage – während wenige Kilometer weiter unten schon der Frühling Einzug zu halten scheint.

