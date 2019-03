vor 18 Min.

Biathlon WM 2019: Der endgültige Medaillenspiegel

Hier finden Sie den endgültigen Medaillenspiegel / Medaillen-Stand bei der Biathlon WM 2019. Arnd Peiffer, Erik Lesser, Roman Rees und Benedikt Doll holten am Samstag Staffel-Silber.

Biathlon WM 2019: Der endgültige Medaillenspiegel. Am Sonntag endete die WM im schwedischen Östersund. Der Medaillen-Stand nach 12 von 12 Wettbewerben.

Im Medaillenspiegel der Biathlon WM 2019 liegt Deutschland nach dem Ende auf dem zweiten Platz. Am Samstag, dem vorletzten Tag in Östersund, holte die Herren-Staffel die Silbermedaille. Zuvor war die Damen-Staffel überraschend leer ausgegangen. Großer Gewinner des Tages war einmal mehr Norwegen, das zwei Mal Gold gewann.

Die Bilanz für Deutschland am letzten Tag der Biathlon-WM im schwedischen Östersund vor den abschließenden Massenstart-Wettkämpfen: Zwei Goldmedaillen. Denise Herrmann hatte vergangenen Sonntag in der Verfolgung gesiegt, Arnd Peiffer holte am Mittwoch im Einzel den ersten Platz. Daran änderte sich nichts mehr. Nur Denise Herrmann konnte noch eine weitere Bronzemedaille im abschließenden Massenstart gewinnen.

Hier finden Sie den Medaillen-Stand nach 12 von 12 Wettbewerben:

Land Gold Silber Bronze Gesamt Norwegen 5 3 1 9 Deutschland 2 2 3 7 Italien 2 2 1 5 Schweden 1 1 1 3 Ukraine 1 0 1 2 Slowakei 1 0 o 1 Russland 0 2 1 3 Frankreich 0 1 3 4 Bulgarien 0 1 0 1

Medaillenspiegel der Biathon-WM: In diesen Wettbewerben gibt es Medaillen

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr

Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr

Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr

Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr

Verfolgung der Männer. Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr

Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr

Einzel der Männer: Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr

Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr

Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr

Massenstart der Frauen: Sonntag, 17. März, 13.15 Uhr

Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr

Sobald die Sieger der einzelnen Wettbewerbe feststehen aktualisieren wir unseren Medaillen-Stand.

Rückblick: Medaillenspiegel bei der Biathlon WM 2017

Land Gold Silber Bronze Gesamt Deutschland 7 1 0 8 Frankreich 1 2 4 7 Tschechien 1 2 1 4 USA 1 1 0 1 Russland 1 0 1 2 Norwegen 0 3 1 4 Ukraine 0 1 0 1 Weißrussland 0 1 0 1 Österreich 0 0 2 2 Finnland 0 0 1 1 Italien 0 0 1 1

Die vergangene Biathlon WM wurde insbesondere von Laura Dahlmeier dominiert. Sie allein holte fünf Goldmedaillen für Deutschland. Doch auch die Männer waren mit Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll erfolgreich. Die deutschen Biathletinnen Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand waren ebenfalls siegreich. (stni)

