Biathlon WM 2019: Ergebnisse und Sieger heute aktuell

Biathlon WM 2019: Medaillenspiegel vor dem Wettkampf heute am 13.3.19 nach 6 von 12 Wettbewerben. Hier finden Sie den aktuellen Medaillen-Stand.

Gesundheitliche Gründe

Kombinierer-Weltmeister Frenzel beendet Saison vorzeitig

Der siebenmalige Weltmeister Eric Frenzel hat die Weltcup-Saison in der Nordischen Kombination vor dem Heim-Finale am Wochenende in Schonach aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet.