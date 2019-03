20:41 Uhr

Biathlon WM 2019: Ergebnisse und Sieger von heute

Ergebnisse und Sieger bei der Biathlon WM 2019 in Östersund - immer aktuell bei uns. Laura Dahlmeier gewann am 8.3.19 bei der WM in Östersund Bronze im Sprint.

Ergebnisse und Sieger bei der Biathlon WM 2019 am Freitag, 8.3.19: Beim zweiten Wettbewerb holt Laura Dahlmeier Bronze für Deutschland im Sprint.

Bei der Biathlon WM 2019 hat Laura Dahlmeier am Freitag, 8.3.19, eine starke Leistung abgeliefert und die Bronze-Medaille für Deutschland im Sprint der Frauen geholt. Denise Herrmann überzeugte ebenfalls, musste sich aber nach zwei Fehlern im Stehendanschlag mit Platz sechs und 23,9 Sekunden Rückstand geschlagen geben. Franziska Preuß schloss das Rennen auf Rang 16 ab, Franziska Hildebrand ist auf Platz 40 weit abgeschlagen. Vanessa Hinz war im Verfolger nicht mehr zu sehen, sie landete mit vier Fehlern auf Platz 65. Alle Ergebnisse und Sieger finden Sie immer aktuell hier.

Am Donnerstag, 7.3.19, hatten das deutsche Team zum Auftakt der Biathlon WM 2019 den zweiten Platz in der Mixed Staffel geholt. Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich bei der Weltmeisterschaft in Östersund in Schweden nur den Norwegern geschlagen geben. Die Deutschen waren nah an Gold, leisteten sich aber neun Nachlader. Italien holte Bronze.

Hier finden Sie aktuellen Ergebnisse und Sieger der Biathlon WM - und eine Übersicht über die Wettbewerbe, in denen es noch um Medaillen geht. Hier sehen Sie die Resultate für den Sprint der Frauen heute am Freitag. Die nächsten Medaillen können die Männer im Sprint am Samstag, 9.3.19 ab 16.30 Uhr sammeln.

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr

1. Norwegen (Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:17:41,4 Std./0 Strafrd.+7 Schießf.;

2. Deutschland (Vanessa Hinz/Schliersee, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +13,1 Sek./0+9;

3. Italien (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch) +1:09,6 Min./0+14;

4. Russland +1:32,4/0+8;

5. Schweden +1:35,3/0+10;

6. Tschechien +1:51,3/0+3;

7. Ukraine +2:27,2/0+10;

8. Frankreich +2:41,2/0+15;

9. Polen +2:48,8/0+4;

10. Finnland +2:53,2/0+5

Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr

1. Anastasiya Kuzmina (Slowakei) 22:17.50min

2. Anastasiya Kuzmina (Norwegen) +9.70s

3. Laura Dahlmeier (Deutschland) +12.60s

4. Hanna Öberg (Schweden) +13.20s

5. Mona Brorsson (Schweden) +21.70s

6. Denise Herrmann (Deutschland) +23.90s

7. Marketa Davidova (Tschechien) +26.50s

8. Ekaterina Yurlova-Percht (Russland)

Nächste Wettbewerbe:

Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr

Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr

Verfolgung der Männer. Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr

Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr

Einzel der Männer: Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr

Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr

Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr

Massenstart der Frauen: Sonntag, 17. März, 13.15 Uhr

Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr

Land Gold Silber Bronze Gesamt Deutschland 7 1 0 8 Frankreich 1 2 4 7 Tschechien 1 2 1 4 USA 1 1 0 1 Russland 1 0 1 2 Norwegen 0 3 1 4 Ukraine 0 1 0 1 Weißrussland 0 1 0 1 Österreich 0 0 2 2 Finnland 0 0 1 1 Italien 0 0 1 1

