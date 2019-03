vor 36 Min.

Biathlon WM 2019: Medaillenspiegel heute aktuell

Hier finden Sie den aktuellen Medaillenspiegel / Medaillen-Stand bei der Biathlon WM 2019. Heute am Donnerstag, 14.3.19, festigte Norwegen in der Single-Mixed-Staffel den ersten Platz.

Biathlon WM 2019: Medaillenspiegel aktuell nach dem Donnerstag, 14.3.19. Für Deutschland gab es heute in der Single-Mixed-Staffel keine Medaillen. Hier der Medaillen-Stand nach 8 von 12 Wettbewerben.

Im Medaillenspiegel der Biathlon WM 2019 liegt Deutschland weiter auf dem zweiten Platz - heute am Donnerstag, 14.3.19, kamen aber keine neuen Medaillen dazu. Bei der Single-Mixed-Staffel landeten Denise Herrmann und Erik Lesser auf dem vierten Platz.

Der Sieg ging an Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö, die damit den ersten Platz im Medaillen-Stand für Norwegen festigen. Dorothea Wierer und Lukas Hofer holten für Italien Silber, Bronze ging an Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson aus Schweden.

Für Deutschland gab es aber in den vergangenen Tagen schon zwei Gold-Medaillen: Denise Herrmann hatte am Sonntag in der Verfolgung gesiegt, Arnd Peiffer holte am Mittwoch im Einzel den ersten Platz.

Hier finden Sie den Medaillen-Stand am Donnerstag, 14.3.19 nach 8 von 12 Wettbewerben:

Biathlon WM 2019 Medaillenspiegel / Medaillen-Stand aktuell

Land Gold Silber Bronze Gesamt Norwegen 3 3 1 7 Deutschland 2 1 2 5 Schweden 1 0 1 2 Slowakei 1 0 0 1 Ukraine 1 0 0 1 Italien 0 2 1 3 Bulgarien 0 1 0 1 Russland 0 1 0 1 Frankreich 0 0 3 3

Medaillenspiegel der Biathon-WM: In diesen Wettbewerben gibt es Medaillen

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr

Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr

Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr

Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr

Verfolgung der Männer. Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr

Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr

Einzel der Männer: Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr

Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr

Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr

Massenstart der Frauen: Sonntag, 17. März, 13.15 Uhr

Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr

Sobald die Sieger der einzelnen Wettbewerbe feststehen aktualisieren wir unseren Medaillen-Stand.

Rückblick: Medaillenspiegel bei der Biathlon WM 2017

Land Gold Silber Bronze Gesamt Deutschland 7 1 0 8 Frankreich 1 2 4 7 Tschechien 1 2 1 4 USA 1 1 0 1 Russland 1 0 1 2 Norwegen 0 3 1 4 Ukraine 0 1 0 1 Weißrussland 0 1 0 1 Österreich 0 0 2 2 Finnland 0 0 1 1 Italien 0 0 1 1

Die vergangene Biathlon WM wurde insbesondere von Laura Dahlmeier dominiert. Sie allein holte fünf Goldmedaillen für Deutschland. Doch auch die Männer waren mit Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll erfolgreich. Die deutschen Biathletinnen Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand waren ebenfalls siegreich. (stni)

