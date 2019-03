07:37 Uhr

Biathlon-WM 2019: Termine & Zeitplan aktuell

Hier finden Sie alle Infos zu Termine und Zeitplan bei der Biathlon WM 2019 in Östersund.

Die Biathlon-WM 2019 geht heute am Dienstag, 12.3.19, mit dem Einzel der Frauen weiter. Alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Rennkalender und Übertragung gibt es hier.

Von Andreas Kornes

Bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund (Schweden) verlief der Start vielversprechend: Das deutsche Quartett schaffte es in der Mixed-Staffel zum Beispiel auf Platz zwei. Am Freitag gewann Laura Dahlmeier die Bronzemedaille im Biathlon-Sprint der Damen (Einzelrennen).

Am Montag, 11.3.19, war Wettkampf-Pause - es stehen keine Medaillen-Entscheidungen an. Am Dienstag heute, 12.3.19, geht es dann mit dem Einzel der Frauen weiter.

Hier bekommen Sie Infos zum Zeitplan und finden alle Termine zur Biathlon-WM 2019 in Östersund. Wir geben auch einen Überblick über den gesamten Rennkalender.

Biathlon WM 2019 live in TV & Stream: TV-Termine & Sender

Biathlon-WM 2019, Zeitplan: Termin und Uhrzeit für Einzel der Frauen heute am Dienstag, 12.3.19

Nächster Wettkampf: Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr

Biathlon-WM 2019: Zeitplan, Termine, Rennkalender

Eröffnungsfeier: Mittwoch, 6. März, 20.15 Uhr

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr

Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr

Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr

Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr

Verfolgung der Männer. Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr

Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr

Einzel der Männer: Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr

Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr

Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr

Massenstart der Frauen: Sonntag, 17. März, 13.15 Uhr

Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr

Abschlussfeier: Sonntag, 17. März, 17 Uhr

Biathlon-WM 2019: Peiffer und Dahlmeier sind Favoriten

Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer werden auch bei der Biathlon-WM in Östersund zu den Favoriten gehören. Der Zeitplan würde beiden mehrere Starts in ihren Paradedisziplinen ermöglichen.

Wobei: Im Fall von Dahlmeier ist das noch nicht ganz sicher. Das Training im Sommer lief alles andere als gut für die 25-Jährige. Immer wieder machten ihr gesundheitliche Probleme zu schaffen, unter anderem litt sie an einer hartnäckigen Virus-Infektion.

Sechs Wochen vor dem Start in die neue Biathlon-Saison wurde bekannt, dass Dahlmeier eine längere Trainingspause einlegen musste. "Aktuell fühle ich mich einfach nicht so, wie es notwendig ist, um professionell trainieren zu können. Ich muss jetzt einfach auf meinen Körper hören und - wie man so schön sagt - Luft ranlassen", sagte sie. Auch bei der Mixed-Staffel am ersten Tag der Weltmeisterschaft musste sie aussetzen.

Nach Bronze im Sprint kann Dahlmeier nach ihrer nächste Medaille greifen. Die 25-Jährige geht als Titelverteidigerin 13 Sekunden hinter Sprint-Weltmeisterin Anastasija Kuzmina aus der Slowakei in die Verfolgung. Aber sie stapelt tief, angesichts einer schweren Erkältung verständlich. Eine gute Position hat auch Denise Herrmann als Sechste. Angeführt vom Sprint-Achten Erik Lesser wollen die fünf Deutschen im Jagdrennen Sprint-Weltmeister Johannes Thinges Bö herausfordern. Das wird ein schweres Unterfangen

Biathlon-WM 2019 in Östersund: Programm heute am 12.3.19

Der Zeitplan der Biathlon-WM sieht für heute, 12. März 2019, das Einzel der Frauen vor. Laut Zeitplan der Biathlon-WM in Östersund gehen die Biathletinnen um 15.30 Uhr in die Loipe.

Der Zeitplan gönnt den Sportlern nur wenig Pause. Ein traditioneller Höhepunkt der Biathlon-WM sind die Staffel-Wettbewerbe. Am Samstag, 16. März, stehen die Staffeln der Männer und Frauen auf dem Programm. Und auch hier gilt: Ladies first. Um 13.15 Uhr startet die Biathlon-Staffel der Frauen, ehe dann die Männer um 16.30 am Start stehen.

n den Wettbewerben der Mixed-Staffeln fielen die ersten Entscheidungen, die Sie hier nachlesen können.

Den Abschluss der Biathlon-WM bilden ebenfalls traditionell die beiden Massenstart-Rennen.

Mehr Infos:

Im Free-TV werden alle Rennen in der ARD oder im ZDF übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Biathlon-WM in Östersund wie schon in den Jahren zuvor auf. Im Gegensatz zum Fußball sind die Skijäger noch nicht ins Pay-TV entschwunden, sondern im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Wer lieber vor Ort die Weltmeisterschaft verfolgen möchte, kann sich jetzt noch Tickets für das Wintersport-Highlight im schwedischen Östersund sichern. Übrigens: Östersund ist eine Stadt in der Mitte von Schweden am See Storsjön.

Themen Folgen