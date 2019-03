vor 19 Min.

Biathlon-WM 2019 heute live im Free-TV & Stream: TV-Termine & Sender

Biathlon Weltmeisterschaft 2019 in Östersund: Alle TV-Termine & Übertragungen im Free-TV, Live in TV und Live-Stream. Wer überträgt die Biathlon WM? ARD, ZDF oder Eurosport?

Die Biathlon-WM 2019 heute am Donnerstag, 14.03.19, live im Free-TV und Live-Stream. Wer sendet? ARD, ZDF oder Eurosport? Wir nennen TV-Termine und Sender. Heute auf dem Programm: die Single-Mixed-Staffel.

Die Biathlon-WM 2019 geht weiter: Heute, am Donnerstag, 14.3.19, steht der nächste Wettbewerb im schwedischen Östersund an: die Single-Mixed-Staffel. Wo lässt sich die Biathlon-WM live schauen? Überträgt ARD oder ZDF? Wir haben alle Infos, wann und wo die einzelnen Wettkämpfe live im Free-TV oder online im Live-Stream übertragen werden.

Für die Biathleten geht es bei der WM am Donnerstag um Medaillen in der Single-Mixed-Staffel. An den Start gehen für Deutschland Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann und Erik Lesser. In der Single-Mixed-Staffel, einem neuen Wettbewerb, sind vor allem Fertigkeiten im Schießen gefragt: schnelle und sichere Schützen sind im Vorteil. "Die Scheiben müssen schnell getroffen werden", so Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer. Aber natürlich kommt es auch aufs Laufen an. "Hier in Östersund gibt es schwierigere Strecken", sagt Mehringer.

Single-Mixed-Staffel heute mit Denise Herrmann und Erik Lesser

Für Deutschland ist die Ausgangslage nicht schlecht: Herrmann ist die schnellste Läuferin, Lesser ein sehr guter Schütze. Es wird jeweils zweimal liegend und zweimal stehend geschossen. Die Wechsel erfolgen direkt nach dem Schießstand, die Runden sind nur 1,5 Kilometer lang. Auch die Strafrunde ist kürzer als in anderen Staffeln: 75 Meter lang.

Gleich zwei Sender übertragen das Biathlon-Rennen. Hier liefern wir alle Infos darüber, wo sich das Einzel der Herren heute live im TV und Stream sehen lassen. Außerdem geben wir einen Überblick darüber, welche Sender an anderen Tagen übertragen.

Biathlon-WM 2019 heute live im TV: Single-Mixed-Staffel heute, 14.3.19

Nächster Wettkampf: Single-Mixed-Staffel: Heute am Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr

Übertragung: ab 16.50 Uhr live im ZDF und ab 16.45 Uhr live bei Eurosport 2

Biathlon-WM 2019 TV-Termine: Übertragung live im TV und im Stream schauen

Die Live-Übertragung der Biathlon-WM 2019 teilen sich auch dieses Jahr Das Erste (ARD) und das ZDF untereinander auf. Doch auch auf Eurosport können Sie die verschiedenen Wettkämpfe der WM live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen.

Biathlon heute live - die TV-Termine im Überblick:

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr – ARD, live ab 16:10 Uhr / Eurosport, live ab 16 Uhr

7,5 km Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr – ARD, live ab 16:10 Uhr / Eurosport, live ab 16 Uhr

10 km Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr – ARD, live ab 16:20 Uhr / Eurosport, live ab 16:30 Uhr

10 km Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr – ARD, live ab 13:35 Uhr / Eurosport, live ab 13:30 Uhr

12,5 km Verfolgung der Männer. Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr – ARD, live ab 16:20 Uhr / Eurosport, live ab 16:15 Uhr

15 km Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr – ARD & Eurosport, live ab 15:15 Uhr

20 km Einzel der Männer: Heute am Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr – ZDF, live ab 15:55 Uhr / Eurosport, live ab 16 Uhr

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr – ZDF, live ab 16:50 Uhr / Eurosport 2, ab 16:45 Uhr

4 x 6 km Staffel der Frauen: Samstag , 16. März, 13.15 Uhr – ZDF, live ab 13:05 Uhr / Eurosport, live ab 13:15 Uhr

4 x 7,5 km Staffel der Männer: Samstag , 16. März, 16.30 Uhr – ZDF, live ab 16:15 Uhr / Eurosport 2, live ab 16:00 Uhr

12,5 km Massenstart der Frauen: Sonntag , 17. März, 13.15 Uhr – ZDF, live ab 13 Uhr / Eurosport, live ab 13:15 Uhr

15 km Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr – ZDF & Eurosport, live ab 15:45 Uhr

Biathlon-WM live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen

Der erste Teil der Biathlon-WM 2019 wird also von der ARD live in TV, Fernsehen und Live-Stream übertragen, der zweite Teil vom ZDF. Sollte es zu Ausfällen, Verschiebungen oder Verzögerungen der TV-Termine bei der Weltmeisterschaft in Östersund kommen, berichten wir hier zeitnah. (stni)

