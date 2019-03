vor 30 Min.

Biathlon-WM 2019 live im Free-TV & Stream: TV-Termine & Sender

Biathlon Weltmeisterschaft 2019 in Östersund: Alle TV-Termine & Übertragungen im Free-TV, Live in TV und Live-Stream. Wer überträgt die Biathlon WM? ARD, ZDF oder Eurosport?

Biathlon-WM 2019 live im TV und Stream: Wer sendet? ARD, ZDF oder Eurosport? Wir nennen TV-Termine und Sender. Die Massenstart-Wettbewerbe haben die WM beendet.

Die Biathlon-WM 2019 konnten Sie am Sonntag zum letzten Mal live im TV und Stream sehen. Die Wettbewerbe im Massenstart der Frauen und Männer waren die Abschlusstermine der Biathlon-Weltmeisterschaft.

Für Deutschland verlief die Biathlon-WM 2019 sehr gut. Mit insgesamt sieben Medaillen landet Deutschland im Medaillenspiegel auf Platz zwei hinter Norwegen.

Biathlon-WM 2019 live im TV: Staffel Männer und Frauen

Nächste Wettkämpfe: Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr und Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr

Übertragung: ZDF live ab 13.05 bzw. 16.15 Uhr, Eurosport 2 ab 13.15 bzw. 16 Uhr

Biathlon-WM 2019 TV-Termine: Übertragung live im TV und im Stream sehen

Die Live-Übertragung der Biathlon-WM 2019 teilen sich auch dieses Jahr Das Erste (ARD) und das ZDF untereinander auf. Doch auch auf Eurosport können Sie die verschiedenen Wettkämpfe der WM live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen.

Biathlon live - die TV-Termine im Überblick:

Mixed-Staffel: Donnerstag, 7. März, 16.15 Uhr – ARD, live ab 16:10 Uhr / Eurosport, live ab 16 Uhr

7,5 km Sprint der Frauen: Freitag, 8. März, 16.15 Uhr – ARD, live ab 16:10 Uhr / Eurosport, live ab 16 Uhr

10 km Sprint der Männer: Samstag, 9. März, 16.30 Uhr – ARD, live ab 16:20 Uhr / Eurosport, live ab 16:30 Uhr

10 km Verfolgung der Frauen: Sonntag, 10. März, 13.45 Uhr – ARD, live ab 13:35 Uhr / Eurosport, live ab 13:30 Uhr

12,5 km Verfolgung der Männer. Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr – ARD, live ab 16:20 Uhr / Eurosport, live ab 16:15 Uhr

15 km Einzel der Frauen: Dienstag, 12. März, 15.30 Uhr – ARD & Eurosport, live ab 15:15 Uhr

20 km Einzel der Männer: Heute am Mittwoch, 13. März, 16.10 Uhr – ZDF, live ab 15:55 Uhr / Eurosport, live ab 16 Uhr

Single-Mixed-Staffel: Donnerstag, 14. März, 17.10 Uhr – ZDF, live ab 16:50 Uhr / Eurosport 2, ab 16:45 Uhr

4 x 6 km Staffel der Frauen: Samstag, 16. März, 13.15 Uhr – ZDF, live ab 13:05 Uhr / Eurosport, live ab 13:15 Uhr

4 x 7,5 km Staffel der Männer: Samstag, 16. März, 16.30 Uhr – ZDF, live ab 16:15 Uhr / Eurosport 2, live ab 16:00 Uhr

12,5 km Massenstart der Frauen: Sonntag , 17. März, 13.15 Uhr – ZDF, live ab 13 Uhr / Eurosport, live ab 13:15 Uhr

15 km Massenstart der Männer: Sonntag, 17. März, 16 Uhr – ZDF & Eurosport, live ab 15:45 Uhr

Biathlon-WM live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen

Der erste Teil der Biathlon-WM 2019 wird also von der ARD live in TV, Fernsehen und Live-Stream übertragen, der zweite Teil vom ZDF. Sollte es zu Ausfällen, Verschiebungen oder Verzögerungen der TV-Termine bei der Weltmeisterschaft in Östersund kommen, berichten wir hier zeitnah. (stni)

