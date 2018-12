11:00 Uhr

Biathlon Weltcup heute: Live in TV, Fernsehen & Live-Stream Wintersport

Biathlon Weltcup heute live in TV & Live-Stream sehen: Auftakt in Pokljuka mit zweimal Mixed-Staffel mit Damen und Herren. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream.

Biathlon Weltcup heute am Donnerstag live in TV, Fernsehen & Live-Stream sehen: Heute (6. 12. 2018) gehen die Damen ins Einzel über 15 Kilometer und die Herren über 20. Wo Sie Biathlon heute live gucken können.

Heute am Donnerstag im Damen-Einzel müssen die Biathletinnen 15 Kilometer in Pokljuka in Slowenien im Triglav Nationalpark zurücklegen. Das Rennen startet um 14.15 Uhr. Die Infos zur Übertragung finden Sie weiter unten.

Die Biathlon Saison 2018/19 ist in Pokljuka gestartet mit Mixed-Staffel und Single Mixed Staffel. Beide Rennen waren live in TV & Live-Stream zu sehen. Am gestrigen Mittwoch, 05. 12. 2018,sollte es um 14:15 Uhr weitergehen mit dem Herren-Einzel über 20 Kilometer. Dies wurde jedoch wetterbedingt abgesagt und findet nun am Donnerstag um 10 Uhr statt. Alle Infos hierzu finden Sie bei uns. Wir verraten Ihnen auf welchen Sendern die Biathlon-Rennen live in der Übertragung in TV, im Fernsehen, im Live-Stream, Ticker und im Radio kommen.

Hier gibt es alle Infos zu Biathlon Weltcup 2018/19: Termine, Zeitplan & Programm



Am 2. Dezember 2018 ging es für die Biathletinnen und Biathleten in der Wintersaison los. Mit der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel startete in Pokljuka (Slowenien) die Biathlon Weltcup-Saison. Die doppelte Olympiasiegerin Laura Dahlmeier war leider noch nicht dabei, doch auf das Treppchen wollen die Langläufer und Scharfschützen trotzdem. Dazu sagte Bundestrainer Mark Kirchner vor den Rennen: "Wir haben den Anspruch, vorne mit angreifen zu können."

Biathlon heute: Beginn / Startzeiten Herren-Einzel über 20 Kilometer

Martin Fourcade oder Johannes Thingnes Bö? Im 20-Kilometer-Einzelrennen ging es vor allem um die Frage, wer das Biathlon-Rennen gewinnt. Und wahrscheinlich war, dass es entweder der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger aus Frankreich oder Olympiasieger aus Norwegen wird. Diese Entscheidung wurde nun auf Freitag vertagt. Heute starten erst einmal die Damen im Einzel.

Die deutschen Biathleten hatten in Pokljuka in Slowenien leider noch keinen Anlass zu jubeln. Insbesondere die Schießfehler sorgten dafür. Erik Lesser in der Single Mixed und Philipp Horn in der Mixed Staffel mussten gar in die Strafrunde. Am gestrigen Donnerstag hoffte die Mannschaft von Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner aber auf bessere Ergebnisse.

Biathlon Weltcup heute live: Übertragung in TV, Fernsehen & Live-Stream gucken

Herren-Einzel über 20 Kilometer verschoben auf heute Donnerstag 10 Uhr, live in der ARD und im Stream

Damen-Einzel in Pokljuka über 15 Kilometer - Biathlon heute am Donnerstag live in ARD und Eurosport + Live-Stream



Das Damen-Einzel im Biathlon der Saison 2018/19 in Pokljuka wird heute live in der Übertragung in TV und Fernsehen sowie im Live-Stream sowohl in der ARD als auch auf Eurosport zu sehen sein. Das ZDF bietet heute keine TV-Übertragung und keinen Live-Stream an. In Österreich berichtet das ORF und in der Schweiz das SRF wahrscheinlich wieder live in TV und Stream.

Biathlon Auftakt heute: Wer setzt das erste Ausrufezeichen?

Mark Kirchner sagt zum Biathlon Saison-Auftakt 2018/19 in Pokljuka: "Die ersten Rennen dienen traditionell der Standortbestimmung. Wir haben dennoch den Anspruch, schon am ersten Wochenende vorne mit angreifen zu können." Der Olympiasieger im Biathlon Sprint, der das Herren-Team in den letzten Jahren zu einer verschworenen Einheit zusammengeschweißt hat, wurde nach Olympia befördert, ist nun auch für die Biathletinnen verantwortlich.

