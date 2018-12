Biathlon-Weltcup heute live im TV und Stream sehen

vor 20 Min.

Der Biathlon-Weltcup findet dieses Wochenende im tschechischen Nové Mesto statt. Alle Infos zu Rennkalender und Übertragung vom 20. bis 23. Dezember 2018 finden Sie hier.

Zuletzt waren die Biathletinnen und Biathleten in Hochfilzen auf Loipe und Schießbahn unterwegs. Hier finden Sie alle Infos, wann und wo die Biathlon-Rennen live im TV, Fernsehen und im Live-Stream zu sehen sind. ARD, ZDF oder Eurosport? Außerdem listen wir alle Termine und den Zeitplan samt TV-Programm für die vier Tage Biathlon in Nové Mesto auf.

Biathlon Weltcup: D ie deutschen Athleten

Anna Weidel gehörte wieder zur deutschen Mannschaft beim Biathlon Weltcup in Hochfilzen. Die 22-Jährige profitiert auch vom Fehlen von Laura Dahlmeier. Dahlmeier kehrt wohl erst im Januar 2019 wieder in den Weltcup zurück. Die Männer kommen mit Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Auch Erik Lesser ist nach seinen Rückenproblemen in Pokljuka in Slowenien wieder dabei. Der Biathlon Weltcup auf den Strecken der Biathlon WM 2017 startete am Donnerstag mit dem Sprint der Damen, am Freitag folgte der Sprint der Männer. Samstag standen die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer an und am Sonntag gab es die Herren- und die Damen-Staffel mit 4 x 7,5 Kilometern, bzw. 4 x 6 Kilometern zu sehen.

Jetzt ist der Biathlon-Weltcup zur nächsten Station gezogen, von Donnerstag bis Sonntag finden die Wettkämpfe im tschechischen Nové Mesto statt.

Biathlon in Nové Mesto vom 20. bis 23. Dezember 2018: Zeitplan, Übertragung, Termine

20.12.2018 (Donnerstag) 17.30 Uhr Männer: Sprint 10 Kilometer ( ARD / Eurosport)

21.12.2018 (Freitag) 17.30 Uhr Frauen: Sprint 7,5 Kilometer ( ARD / Eurosport)

22.12.2018 (Samstag) 15.00 Uhr Männer: Verfolgung 12,5 Kilometer ( ARD / Eurosport)

22.12.2018 (Samstag) 17.00 Uhr Frauen: Verfolgung 10 Kilometer ( ARD / Eurosport)

23.12.2018 (Sonntag) 11.45 Uhr Männer: Massenstart 15 Kilometer (ARD / Eurosport)

23.12.2018 (Sonntag) 14:30 Uhr Frauen: Massenstart 12,4 Kilometer (ARD / Eurosport)

Biathlon im TV und Live-Stream: Der Weltcup in Nové Mesto

Der Biathlon in Nové Mesto ist von Donnerstag bis Sonntag live im TV in der ARD und auf Eurosport zu sehen. Zudem ist der Biathlon online im Web als Live-Stream auf den Seiten von ARD und Eurosport zu verfolgen.

