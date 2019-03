21:44 Uhr

Biathlon Weltcup heute live in TV & Stream – TV-Termine (21.-24.3.)

Biathlon Finale 2019 live aus Oslo sehen. Am legendären Holmenkollen starten Frauen und Männer ins letzte Wochenende des Biathlon Weltcup. Hier alle Infos, wie man die Rennen live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen kann. Wann? TV-Termine und Uhrzeit.

Der Biathlon Weltcup 2019 endet an diesem Wochenende in Oslo. Wir verraten, wo und wann Sie die Biathleten live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Alles zu Übertragung und TV-Termine.

Im letzten Biathlon Weltcup der Saison 2018/2019 stehen an diesem Sonntag am Holmenkollen in Oslo die letzten Massenstart-Rennen an. Zunächst sind die Frauen um Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann gefragt, später die Männer um Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer. Wir sagen, wo und wie Sie den Biathlon Weltcup live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen können.

Nachdem am Donnerstag zunächst die Frauen im Sprint dran waren und Biathletin Franziska Preuß auf Platz zwei gelaufen ist, starteten am Freitag auch die Männer in das Weltcup-Finale in Oslo. Der frühere Weltmeister Benedikt Doll belegte als bester Deutscher den sechsten Platz im Sprint. Der 28-Jährige leistete sich am Freitag zwei Schießfehler und landete nach zehn Kilometern 39,4 Sekunden hinter dem siegreichen Norweger Johannes Thingnes Bö, der sich trotz einer Strafrunde seinen 14. Saisonerfolg sicherte. Im ersten Rennen nach der WM in Östersund wurde der Italiener Lukas Hofer vor dem ebenfalls fehlerfreien Franzosen Quentin Fillon Maillet Zweiter.

Donnerstag, 21. März 2019

16.30 Uhr: Biathlon Sprint der Damen über 7,5km in Oslo, ARD

Freitag, 22. März 2019

16.15 Uhr: Biathlon Sprint der Herren über 10km in Oslo, ARD

Samstag, 23. März 2019

15 Uhr: Biathlon Weltcup 10km Verfolgung der Damen in Oslo, ARD

17.15 Uhr: Biathlon 12,5km Verfolgung der Herren in Oslo, ARD

Sonntag, 24. März 2019

13.45 Uhr: Biathlon Weltcup der Frauen im 12,5km Massenstart in Oslo

16.30 Uhr: Biathlon Massenstart über 15km der Männer in Oslo

Biathlon heute live in TV und Stream: Wer überträgt, ARD oder ZDF?

Den Biathlon Weltcup in Oslo überträgt die ARD/Das Erste live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Auch Eurosport bringt Biathlon live im TV. Das ZDF zeigt keinen Wintersport in den kommenden Tagen live in TV und Live-Stream.

Das Weltcup-Finale in Oslo (Norwegen) der Biathleten und Biathletinnen geht heute los mit dem Sprint der Damen. Am weltbekannten Holmenkollen gibt es noch viele weitere Rennen bis Sonntag.

