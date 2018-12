08:40 Uhr

Biathlon heute live: 2x Weltcup in TV und Live-Stream Wintersport

Biathlon heute live in TV, Fernsehen & Live-Stream: Heute, 09.12.2018 (Sonntag) 11:45 Uhr Herren: Verfolgung 12,5 Kilometer und 14:45 Uhr Damen: Verfolgung 10 Kilometer. Alle Infos zu Biathlon heute live.

Biathlon heute am Sonntag live: Im Herren-Einzel Sprint müssen die Biathleten 12,5 Kilometer in der Verfolgung in Pokljuka in Slowenien am Rande des Triglav Nationalparks nahe Bled absolvieren. Das Biathlon-Rennen beginnt heute (9.12.2018) um 11.15 Uhr und ist live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen.

Danach starten heute am Sonntag die Damen um 14.45 Uhr mit ihrer Verfolgung über 10 Kilometer.

Die Infos zur Übertragung finden Sie weiter unten in diesem Artikel.

Die Biathlon Saison 2018/19 ist die Woche in Pokljuka gestartet mit Mixed-Staffel und Single Mixed Staffel. Beide Rennen waren live in TV & Live-Stream zu sehen. Am Mittwoch, 05. 12. 2018, sollte es um 14:15 Uhr weitergehen mit dem Herren-Einzel über 20 Kilometer. Dies wurde jedoch wetterbedingt abgesagt und fand gestern am Donnerstag um 10 Uhr statt. Außerdem fuhren am Donnerstag die Damen das 15 Kilometer Einzel und die Herren am Freitag ihren 10 Kilometer Sprint. Auch die Damen fuhren den 7,5 Kilometer Sprint am gestrigen Samstag.

Alle Infos zu TV-Übertragung, Termine, Zeitplan und Programm hierzu finden Sie bei uns. Wir verraten Ihnen auf welchen Sendern die Biathlon-Rennen live in der Übertragung in TV, im Fernsehen, im Live-Stream, Ticker und im Radio kommen.

Für Biathlet Erik Lesser war der gestrige Sprint ein Griff ins Klo. „Das ist richtig kacke“, sagte Lesser nach seinem „peinlichen“ Fehler. Weil Lesser vor dem Biathlon Sprint von Pokljuka sein 2. Magazin nicht geladen hatte, musste er im Schießen im Stehen alle 5 Schuss mit der Hand nachladen. „Zum Glück habe ich immer fünf Zusatzpatronen dabei“, sagte Lesser.

Biathlon Weltcup heute live: Übertragung in TV, Fernsehen & Live-Stream gucken

Heute Sonntag, 9.12.2018: Herren-Verfolgung im Biathlon in Pokljuka über 12,5 Kilometer live im TV/Fernsehen in ARD und Eurosport + Live-Stream

Damen-Verfolgung in Pokljuka über 10 Kilometer - Biathlon heute am Samstag live im TV/Fernsehen in ARD und Eurosport + Live-Stream



Das Damen-Einzel im Sprint über 7,5 Kilometer im Biathlon der Saison 2018/19 in Pokljuka wird heute live in der Übertragung in TV und Fernsehen sowie im Live-Stream sowohl in der ARD als auch auf Eurosport zu sehen sein. Das ZDF bietet heute keine TV-Übertragung und keinen Live-Stream an. In Österreich berichtet das ORF und in der Schweiz das SRF wahrscheinlich wieder live in TV und Stream.

Biathlon heute und Rückblick gestern

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird wahrscheinlich im neuen Jahr wieder Biathlon-Rennen bestreiten. „Es entwickelt sich alles sehr, sehr gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Jahr noch zurückkommt“, sagte Biathlon Co-Trainer Steirer.Zwischenzeitlich hat der Olympiasieger im Biathlon Arnd Peiffer übrigens hat seine verspätete Ankunft beim Biathlon Weltcup Pokljuka (Slowenien) erklärt. Pfeiffer wurde Vater: "Ich bin Papa geworden und das ist glaube ich das Allerschönste und Wichtigste", so Pfeiffer.

Biathlon heute live: Wer setzt das Ausrufezeichen?

Mark Kirchner sagt zum Biathlon Saison-Auftakt 2018/19 in Pokljuka: "Die ersten Rennen dienen traditionell der Standortbestimmung. Wir haben dennoch den Anspruch, schon am ersten Wochenende vorne mit angreifen zu können." Der Olympiasieger im Biathlon Sprint, der das Herren-Team in den letzten Jahren zu einer verschworenen Einheit zusammengeschweißt hat, wurde nach Olympia befördert, ist nun auch für die Biathletinnen verantwortlich.

