vor 31 Min.

Deutsche Skirennfahrerinnen verpassen K.o.-Runde

Wurde in der Qualifikation 22.: Lena Dürr in Aktion.

Die deutschen Skirennfahrerinnen haben beim alpinen Weltcup in Lech/Zürs eine erneute Niederlage kassiert.

Im Parallel-Rennen schaffte es keine der sieben Starterinnen in die finale K.o.-Phase der besten 16 Athletinnen.

In der Qualifikation wurde Lena Dürr 22., Andrea Filser kam auf Rang 28, Jessica Hilzinger nur auf Position 46. Martina Ostler, Lisa Marie Loipetssperger, Fabiana Dorigo und Leonie Flötgen schieden aus.

Als Schnellste der Qualifikation geht Lara Gut-Behrami in das Achtelfinale ab 17.45 Uhr. Hinter der Schweizerin reihten sich Sara Hector aus Schweden und die Weltcup-Gesamtführende Petra Vlhova aus der Slowakei ein. Neben den deutschen Sportlerinnen, die schon bei zwei Slaloms am Wochenende in Levi hinterherfuhren, schieden auch aussichtsreiche Starterinnen und Mitfavoritinnen wie die Schweizerin Wendy Holdener und Alice Robinson aus Neuseeland in der Quali aus.

"Hier musste man am Limit fahren, und das sind wir nicht", haderte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier. "Das war ein relativ enges Rennen und es sind nicht bloß unsere auf der Strecke geblieben."

Am Freitag versuchen es die deutschen Männer in Vorarlberg besser zu machen. Stefan Luitz und Alexander Schmid hatten ihre Klasse in dem Parallel-Riesenslalom bereits in der vorigen Saison gezeigt: Luitz war in Alta Badia Zweiter geworden, Schmid in Chamonix Dritter.

© dpa-infocom, dpa:201126-99-472434/3 (dpa)

Ergebnis Quali

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Themen folgen