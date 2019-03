Deutscher Skisprung-Doppelerfolg: Seyfarth vor Althaus

Lena Dürr aus Germering im Damenslalom und Bastian Meisen vom SC Garmisch im Herren-Riesenslalom haben bei den deutschen alpinen Skimeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen die Titel gewonnen.

Biathlon in Oslo

Biathlon Weltcup heute live in TV & Stream – TV-Termine (21.-24.3.)

Der Biathlon Weltcup 2019 endet an diesem Wochenende in Oslo. Wir verraten, wo und wann Sie die Biathleten live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können. Alles zu Übertragung und TV-Termine.