vor 43 Min.

Dopingkontrolle für Vonn bei Fashion Awards

New York (dpa) - Vom roten Teppich direkt zur Dopingkontrolle: Am Rande der Fashion Awards in New York hat Skirennläuferin Lindsey Vonn unliebsamen Besuch von den Kontrolleuren der US-Anti-Doping-Agentur erhalten.

Die USADA und der Sprecher des US-Skistars bestätigten den Test am 3. Juni, der auf der Damen-Toilette durchgeführt worden war. Vonn laboriert derzeit an den Folgen einer schweren Knieverletzung, die sie bei der alpinen Ski-WM im Februar erlitten hatte. (dpa)

