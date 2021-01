vor 3 Min.

Dufter weiter auf Medaillenkurs - Ihle schwer gestürzt

Der Inzeller Joel Dufter liegt bei der Europameisterschaft der Eisschnellläufer in Heerenveen weiter auf Medaillenkurs.

Im zweiten 500-Meter-Rennen des Sprint-Mehrkampfes war er in 35,23 Sekunden aber langsamer als bei seinem überraschenden zweiten Platz am Tag zuvor und wurde Sechster auf dieser Distanz. Dennoch behauptet der 25 Jahre alte Inzeller nach drei Strecken Rang drei hinter den beiden Niederländern Thomas Krol und Hein Otterspeer.

Alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung eingebüßt hat der Chemnitzer Routinier Nico Ihle, der in der letzte Kurve des 500-Meter-Rennens schwer stürzte und in die Bande rutschte. Er benötigte danach Hilfe, um aufstehen zu können. Hendrik Dombek aus München rangiert nach drei Strecken auf Rang 14.

Katja Franzen konnte im Sprint-Vierkampf der Damen nach zwei persönlichen Bestzeiten zum Auftakt am Sonntag in 38,86 Sekunden erstmals in ihrer Karriere die 39-Sekunden-Marke über 500 Meter knacken. Im Klassement nach drei Strecken ist die Inzellerin weiter Elfte. In Führung liegt weiter die Russin Angelina Golikowa.

© dpa-infocom, dpa:210117-99-61708/2 (dpa)

Profil Joel Dufter

Profil Hendrik Dombek

Ergebnisse EM

Profil Mareike Thum

Profil Nico Ihle

Das deutsche EM-Team

Themen folgen