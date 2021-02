19:47 Uhr

Eine Lichtershow zum Start der Ski-WM in Oberstdorf

Zum Auftakt der Ski-WM in Oberstdorf ist eine farbenfrohe Zeremonie geplant. Die deutschen Athleten gehören seit Jahren zu den Medaillensammlern: Die Erwartungen sind hoch.

Von Milan Sako

Tagsüber strahlender Sonnenschein, für den Abend war klares Wetter vorhergesagt: Bei frühlingshaften Temperaturen und bester Sicht sollte die Eröffnung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf über die Bühne gehen. Bei der Auflage 2005 hatte noch dichtes Schneetreiben für ein Winterwunderland gesorgt. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders. Statt Zuschauern werden lediglich Pappkameraden in der Arena am Schattenberg oder im Langlaufstadion im Ried die Wettkämpfer begleiten.

Ski-WM: Deutsche Wintersportler waren in der Vergangenheit erfolgreich - vor allem die Skispringer

Vom 24. Februarbis zum 7. März ermitteln Skispringer, Langläufer und Nordische Kombinierer ihre Besten. Die deutschen Wintersportler zählen seit Jahren bei Olympia oder Weltmeisterschaften zu fleißigen Medaillensammlern. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung, wie Franz Steinle einräumt. „Wir werden auch an der WM 2019 in Seefeld gemessen. Es wird schwer, das zu wiederholen, aber ich finde, dass wir gerade in Kombinieren und Skisprung gut aufgestellt sind“, sagte der Präsident des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) wenige Stunden vor der Eröffnungszeremonie.

Der Skispringer Klemens Murank bereitet sich im Training für die Nordische Ski-WM Oberstdorf auf einen Sprung vor. Bild: Daniel Karmann, dpa

Vor zwei Jahren hatten die DSV-Starter im österreichischen Seefeld noch sechs WM-Titel und drei weitere Silbermedaillen abgeräumt. Vor allem die Skispringer, die 2019 zwei Drittel aller Titel und WM-Medaillen zum Gesamtergebnis beisteuerten, stehen bei den am Donnerstag beginnenden Wettkämpfen im Blickpunkt. Auf den Oberstdorfer Karl Geiger, der zur WM-Eröffnung 2005 noch die Fahne Kasachstans getragen hatte, ruhen große Hoffnungen. „Wir können bei der Heim-WM mit breiter Brust aufmarschieren und angreifen. Wir haben nichts zu verlieren“, betonte Geiger. Der 28-Jährige gewann vor wenigen Wochen das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee in seiner Heimat. Damals jubelte der Sieger vor leeren Zuschauerrängen.

Besucher der Ski-WM in Oberstdorf durchlaufen ein Covid-Programm

An der Tristesse in den WM-Stadien und im Ort selbst wird sich nichts ändern. Klaus King, Bürgermeister der Marktgemeinde, rechnet vor: „Oberstdorf beherbergt in den Spitzenzeiten 16.500 Gäste pro Tag. Es sind momentan 3500 Gäste im Ort, die aber ein komplettes Covid-Programm durchlaufen. Ohne negativen Covid-Test kommt man nicht rein.“ Den Zusatz fügt der Rathauschef hinzu, weil es im Vorfeld aus Teilen der Hotellerie Kritik an der WM gegeben hatte. Die Angst ist groß, dass die Infektionszahlen nach der WM steigen und so das Sommergeschäft gefährden „Selbstverständlich habe ich die Sorgen der Bürger aus Oberstdorf und aus dem ganzen Allgäu vernommen. Sie sind vollkommen verständlich – viele können ihren Beruf nicht ausüben, und hier haben wir Profi-Sportler im Einsatz“, sagte King gestern.

Die Kamerapositionen im Langlaufstadion Ried sind bereits aufgebaut, die WM kann beginnen. Bild: Benedikt Siegert

Mit einer verschärften Teststrategie wollen die Ausrichter die Lage unter Kontrolle behalten. „Bis Mittwochmittag ab es 4000 Antigen- und Covid-19-Tests. Darunter ist ein Verdachtsfall in Oberstdorf, und drei weitere außerhalb Oberstdorfs“, berichtete Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer der Nordischen Ski-WM. Der OK-Chef und Bürgermeister King haben bereits das nächste Ziel vor Augen: eine Bonus-WM 2027 in Oberstdorf. 2023 und 2025 sind Planica in Slowenien und das norwegische Trondheim am Zug. Allerdings: Eine neuerliche Bewerbung kostet Geld und die Marktgemeinde drücken Schulden von rund 60 Millionen Euro. Zunächst hat Beckers-Schwarz die aktuelle WM im Blick und versprach: „Es wird keine blutleere, emotionslose WM, dafür werden wir sorgen.“

