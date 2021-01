vor 19 Min.

Eisschnellläufer Dufter auf Rang 16 über 500 Meter

Joel Dufter ist in Heerenveen zu seiner bisher besten Platzierung über 500 Meter im Eisschnelllauf-Weltcup gesprintet.

Der 25 Jahre alte EM-Dritte aus Inzell kam in 34,96 Sekunden auf Platz 16. Bei der EM vor zwei Wochen an gleicher Stelle hatte er in 34,79 Sekunden seine persönliche Bestzeit erreicht.

0,49 Sekunden schneller als Dufter war Sieger Pawel Kulischnikow. In 34,47 Sekunden verwies der Russe den Kanadier Laurent Dubreuil (34,52) auf Rang zwei. Hendrik Dombek ( München/35,61) und Nico Ihle (Chemnitz/35,71) belegten in der B-Gruppe die Ränge vier und sechs.

Im Sprintrennen der Damen verbesserte Katja Franzen ihre persönliche Bestzeit um drei Hundertstelsekunden auf 38,76 Sekunden und belegte Platz 21. Im Gesamtweltcup ist die Inzellerin 18. und darf auf ein Ticket für die WM im Februar hoffen. Ihren dritten Saisonsieg über 500 Meter landete die Niederländerin Femke Kok in 37,23 Sekunden.

© dpa-infocom, dpa:210130-99-235948/2 (dpa)

