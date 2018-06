21:17 Uhr

Garmisch-Partenkirchen will sich um Ski-WM 2025 bewerben Wintersport

Der Gemeinderat von Garmisch-Partenkirchen hat sich dafür ausgesprochen, dass sich der Ort für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 bewirbt.

Garmisch-Partenkirchen will sich für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 bewerben. Dafür stimmte der Marktgemeinderat am Mittwochabend, wie auf der Facebook-Seite des Traditions-Weltcups bekanntgegeben wurde. Die Lokalpolitiker befürworteten, die für eine Bewerbung notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Als nächstes stehen Gespräche mit dem Deutschen Skiverband an, bis 1. Mai 2019 muss eine Kandidatur beim Weltverband FIS eingereicht werden. Die Vergabe der Titelkämpfe in knapp sieben Jahren erfolgt im Mai 2020. Bislang haben Crans-Montana in der Schweiz und Saalbach-Hinterglemm (Österreich) ihr Interesse bekundet. (dpa/lby)

