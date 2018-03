Horchler-Schwestern starten beim Weltcup in Tjumen

Behindertensportverband

DBS will in Peking 2022 mit Snowboard-Team dabei sein

Mit 19 Medaillen sammelte Deutschland in Pyeongchang vier Medaillen mehr als vier Jahre zuvor in Sotschi. Auf den Erfolgen will sich der Deutsche Behindertensportverband nicht ausruhen. Der DBS weiß: Nach Pyeongchang ist vor Peking.