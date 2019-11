vor 47 Min.

Horngacher über Freund: "Habe großen Respekt vor ihm"

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher ist vom Willen und Kampfgeist Severin Freunds beeindruckt.

"Ich habe großen Respekt vor ihm, dass er sich nach seinen schweren Verletzungen wieder zurückkämpfen will", sagte der 50 Jahre alte Österreicher der Deutschen Presse-Agentur. "Das zeichnet ihn aus und das kann auch nur der Severin so. Das hätten viele andere Sportler mit Sicherheit nicht geschafft."

Nach zwei Kreuzbandrissen und einer Meniskus-Operation arbeitet Freund an seinem Weltcup-Comeback. Beim Winter-Auftakt im polnischen Wisla an diesem Wochenende wird der Mannschafts-Olympiasieger und Weltmeister von 2015 noch fehlen. "Wir müssen in Ruhe abwarten und schauen, was sich in den nächsten Wochen ergibt", sagte Horngacher zu den Perspektiven des 31 Jahre alten Niederbayern. (dpa)

