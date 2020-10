vor 32 Min.

Keine Ski-WM in Garmisch: Naturschützer erleichtert, Aiwanger enttäuscht

Bei der Vergabe der Ski-WM 2025 unterliegt Garmisch-Partenkirchen dem österreichischen Saalbach-Hinterglemm. Die bayerische Stadt war von Anfang an Außenseiter.

Nach der Absage an Garmisch-Partenkirchen als Austragungsort der Ski-Weltmeisterschaften 2025 hat sich der Bund Naturschutz (BN) erleichtert gezeigt. "Um Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen zu ermöglichen, wären massive Ausbauten von Beschneiungsanlagen und Beschneiungsbecken nötig geworden", sagte Axel Doering vom BN Garmisch-Partenkirchen am Samstag. Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe bezeichnete Ski-Weltmeisterschaften in Bayern als "Anachronismus in Zeiten der Klimakrise".

Der Internationale Ski-Verband Fis hatte am Samstag bekanntgegeben, dass die Ski-Weltmeisterschaften 2025 im österreichischen Saalbach-Hinterglemm stattfinden sollen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bedauerte die Entscheidung: "Als Wirtschaftsminister bin ich von der positiven Wirkung eines solchen Events für den Tourismus und die regionale Wirtschaft überzeugt."

Ski-WM 2025: Garmisch-Partenkirchen galt ohnehin nur als Außenseiter

Die Oberbayern waren nur Außenseiter im Bewerbungsrennen mit Topfavorit Saalbach-Hinterglemm und Crans-Montana. Den Österreichern wurden die besten Chancen eingeräumt, den Saisonhöhepunkt 2025 auszutragen. Weil der Skiort im Salzburger Land bei der Ausschreibung für die WM 2023 unterlegen war, durfte er nun an die Reihe kommen - so lautet eine traditionelle, ungeschriebene Bewerbungsregel der Fis.

Außerdem setzt sich Peter Schröcksnadel als mächtiger Präsident des österreichischen Skiverbandes (ÖSV), international bestens vernetzter Funktionär und Mitglied des Fis-Vorstandes (Council), der in einer Abstimmung über die Vergabe entscheidet, stark für Saalbach ein.

Eigentlich hätte die WM schon beim Fis-Kongress im Mai in Thailand vergeben werden sollen, aber dieser wurde wegen Corona abgesagt. Nun fand alles online statt, auch die finalen Präsentationen der drei Ski-Orte. "Jeder hat die gleichen Bedingungen", sagte Garmischs Bewerbungschef Peter Fischer dem Münchner Merkur jüngst.

Es wäre die dritte Ski-WM in Garmisch gewesen

Die Bayern setzen in ihrer Bewerbung auf das Thema "Heroes of the Kandahar", also den Helden der altehrwürdigen Abfahrtsstrecke. Unter anderem die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch wurde kurzfristig noch als Botschafterin für ihren Heimatort gewonnen. Sie fühle sich "geehrt", schrieb die 35-Jährige zuletzt bei Instagram.

Hätte Garmisch den Zuschlag bekommen, wäre die dritte Weltmeisterschaft nach 1978 und 2011 gewesen (dpa)

