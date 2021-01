vor 51 Min.

Kombinierer in Seefeld von heftigem Schneefall ausgebremst

Die zugeschneite Toni Seelos Schanze in Seefeld.

Die Nordischen Kombinierer um Vinzenz Geiger und Fabian Rießle haben am ersten Wettkampftag in Seefeld keine Sprünge auf der Schanze absolvieren können.

Der sogenannte PCR-Durchgang, der bei einer wetterbedingten Absage des Springens in Wettkämpfen als Grundlage herangezogen wird, wurde wegen heftigen Schneefalls abgesagt. Er soll wohl am 29. Januar nachgeholt werden. Beim prestigeträchtigen Seefeld-Triple sind die Kombinierer dann bis zum 31. Januar gefordert. Zum Start sind fünf Kilometer in der Loipe absolvieren, beim Finale sind es 15.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-207173/2 (dpa)

