Maskottchen zur Ski-WM in Oberstdorf: Von Nordi bis Bumsi

Keine große Sportveranstaltung ohne Maskottchen. Das Oberstdorfer WM-Tierchen heißt Nordi. Ein durchaus gelungener Entwurf. Leider fehlt etwas, um Nordi zum Erfolg zu machen.

Nordi ist in Oberstdorf in allen Varianten vertreten. Die lebendige Version des Maskottchens der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft klettert im sonnendurchfluteten Park den Baum hinauf. Eine aufblasbare Riesenfigur steht vor dem Oberstdorf-Haus im Zentrum der Marktgemeinde.

Ski-WM 2021: 25 Zentimeter Nordi kosten 19,95 Euro

Und schließlich ist das Plüschtierchen im Online-Shop zu kaufen. 25 Zentimer Nordi kosten 19,95 Euro, zehn Zentimeter kleine Exemplare sind für 8,95 Euro zu haben. Viel Geschäft mit dem WM-Mitbringsel werden die Organisatoren vermutlich nicht machen. Denn Fans sind bei den Titelkämpfen nicht vorgesehen. Aber ansonsten haben die Veranstalter mit der Wahl des WM-Botschafters vieles richtig gemacht und auf Bewährtes gesetzt. Bereits bei den Titelkämpfen 1987 und 2005 hüpfte Sciurus vulgaris durch das südliche Allgäu.

Ski-WM in Oberstdorf: In Österreich heißt der Nager Burli

In Österreich heißt der Nager mit dem Oachkatzlschwoaf Burli und beglückte die Fans der Biathlon-Titelkämpfe 2017 in Hochfilzen. Hopsi der Hase hoppelte während der Ski-WM 2013 in Schladming über die Pisten.

Keinen Volltreffer landeten dagegen die Marketing-Experten der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Die Mischung aus Lama und Orang-Utan hörte auf dem Namen Goleo und lief lediglich mit Hemd und ohne Hose durch die Gegend. Der zottelige Bursche kam mit dem sprechenden Ball „Pille“ daher.

Am Antholzer See trieb Bumsi sein Unwesen

Hoch oben am Antholzer See trieb während der Biathlon-WM 2020 Bumsi sein Unwesen. Wieder einmal. Bereits bei der Weltmeisterschaft der Skijäger in 2007 hatte der Braunbär wegen seines Namens Grinsen bei Sportlern und Fans ausgelöst. Die Veranstalter sahen sich genötigt darauf hinzuweisen, dass der Name einzig und allein vom Geräusch beim Schießen abgeleitet ist: Bum, bum, bum … Bumsi. Mit dem Braunbären schießen die Südtiroler den Vogel ab.

