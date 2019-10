vor 33 Min.

Natalie Geisenberger unterbricht Karriere für Baby-Pause

Natalie Geisenberger wird in diesem Winter keine Rennrodel-Medaillen holen. Die 31-Jährige ist schwanger - ans Aufhören denkt sie aber noch nicht.

Natalie Geisenberger ist die erfolgreichste Rennrodlerin aller Zeiten. In diesem Winter wird sie aber nicht auf den Siegertreppchen der Wintersportwelt zu sehen sein - die 31-Jährige ist schwanger und legt eine Baby-Pause ein. Das sagte sie der ARD-Sportschau in einem Interview - kurz darauf teilte sie auch ein entsprechendes Foto auf ihrem Facebook-Profil.

Unser Glück ist unterwegs ❤ Gepostet von Natalie Geisenberger am Sonntag, 13. Oktober 2019

"Wir wollten Familie, wir haben vergangenes Jahr geheiratet, mein Mann Markus und ich; und wir wollten auch ein Kind", sagte die Rennrodlerin der Sportschau im Interview. An ein Karriereende denkt sie aber noch nicht. Sie wolle in der nächsten Saison "wieder ein bisschen reinschnuppern", 2022 wolle sie dann bei den Olympischen Spielen in Peking wieder an den Start gehen.

Ihren ersten Erfolg bei Olympischen Spielen feierte sie bereits vor neun Jahren, als sie bei den Winterspielen in Vancouver 2010 Bronze im Einsitzer holte. 2014 in Sotschi folgte Gold im Einsitzer und im Team - diesen außergewöhnlichen Erfolg wiederholte sie im Jahr 2018 in Pyeongchang. Bei Weltmeisterschaften holte sie insgesamt neun Mal Gold - und ihr gelangen sieben Gesamt-Weltcupsiege in Folge.

In diesem Jahr müssen sich die erfolgsverwöhnten Rennrodel-Fans auf deutlich weniger Medaillen bei den deutschen Damen einstellen - denn auch Dajana Eitberger ist schwanger. Abgesprochen sei das aber nicht gewesen, sagte Geisenberger der ARD im Interview. (AZ)

