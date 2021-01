11:30 Uhr

Nolte sichert mit Junioren-WM-Titel weiteren WM-Startplatz

Bobpilotin Laura Nolte hat mit dem Weltmeistertitel bei den Juniorinnen einen weiteren Startplatz für die Heim-WM in Altenberg gesichert.

Damit steht Stephanie Schneider als vierte Starterin für Deutschland bei den Titelkämpfen ab 5. Februar fest. Die Weltcupgesamtsiegerin aus dem Vorjahr hatte sich nicht für das Weltcupteam qualifiziert, bekam jedoch zwei Chancen - und nutzte sie mit den Siegen in Innsbruck/Igls und zuletzt beim Weltcup in St. Moritz. "Wenn Laura gewinnt, ist Stephanie definitiv bei der WM dabei", hatte Cheftrainer René Spies schon im Vorfeld angekündigt.

Die 22-jährige Nolte, die in diesem Winter schon drei Weltcupsiege einfuhr, gewann auf der Natureisbahn in St. Moritz mit Anschieberin Deborah Levi vor Pyeongchang-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz, die statt an der Bremse nun an den Lenkseilen sitzt. Sie fuhr mit Anschieberin Cynthia Kwofie. Dritte wurde die Schweizerin Melanie Hasler. "Wir sind sehr erleichtert, dass es geklappt hat, denn letzte Woche beim Weltcup lief es ja nicht so gut hier", sagte Nolte.

