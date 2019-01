vor 32 Min.

Nordische Kombination live in TV und Live-Stream: Termine Wintersport

Der Weltcup der Nordischen Kombination geht am Wochenende in Otepää (Estland) weiter. Hier alle Infos zu Termine, Zeitplan, Uhrzeit und wann Sie die NK in der Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können.

Bei den deutschen Athleten in der Nordischen Kombination geht es weiterhin insbesondere darum, den Rückstand auf den Führenden im Weltcup Jarl Magnus Riiber (Norwegen) zu verkürzen. Dies ist das Ziel von Fabian Rießle, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger sowie vom dreimaligen Olympiasieger Eric Frenzel. Bundestrainer Hermann Weinbuch forderte bereits vor Weihnachten: "Mehr riskieren, den ersten Platz angreifen. Es fehlt der letzte Wille, dass man den Riiber schlagen will."

Weltcup Nordische Kombination am Wochenende: Termine, Zeitplan, wann?

Weltcup in Otepää (Estland) vom 5. bis 6. Januar 2019

05.01.2019, 10 Uhr: Skispringen



05.01.2019, 12:30 Uhr: Langlauf (10 km)



06.01.2019, 11 Uhr: Skispringen



06.01.2019, 13:45 Uhr: Langlauf (10 km)



Weltcup Nordische Kombination 2019 live im TV und Live-Stream

Der Weltcup der Nordischen Kombination 2019 in Otepää (Estland) ist live in TV und Fernsehen sowie in der Übertragung online im Live-Stream zu sehen. Eurosport und ZDF zeigen die Nordische Kombination live in TV und Stream. Die ARD überträgt am Wochenende keinen Wintersport live.

Das ist Otepää

Otepää (Odenpäh auf deutsch) ist eine Gemeinde im Kreis Valga (Estland) mit einer Fläche von 217,4 Quadratkilometern. Sie hat gut 4000 Einwohner. Otepää ist das Wintersportzentrum von Estland. Mit vielen Möglichkeiten für Wintersport (Langlauf, Skispringen, Eislaufen) ist es Magnet für viele Urlauber im Winter. Die Gemeinde war Gastgeber der Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2011. stni

