vor 22 Min.

Österreicher Kofler nach Autoimmunerkrankung wieder dabei Wintersport

Der österreichische Skispringer Andreas Kofler kehrt nach einer überstandenen Autoimmunerkrankung wieder zur Vierschanzentournee zurück.

Für das Bergisel-Springen in Innsbruck ist der 34-jährige Tiroler Teil der nationalen Gruppe, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte. Kofler hat 2009/2010 die Tournee gewonnen, musste wegen seiner Krankheit aber zuletzt lange aussetzen und hat in diesem Winter noch keinen Weltcup bestritten. "Andi will in den Weltcup und seine Chance für die WM nutzen", sagte der Trainer Andreas Widhölzl der Nachrichtenagentur APA. (dpa)

Weltcup-Stand

Alle Sieger der Vierschanzentournee

Informationen zur Vierschanzentournee

Tournee auf Twitter

Weltcup-Kalender

Profil von Stefan Kraft

Themen Folgen