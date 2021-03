vor 18 Min.

Petra Vlhova gewinnt Riesenslalom in Jasna

Petra Vlhova hat ihren Heim-Riesenslalom von Jasna gewonnen und im Rennen um den Gesamtweltcup viele Punkte aufgeholt.

Einen Tag nach Platz zwei im Slalom hinter Dauerrivalin Mikaela Shiffrin war die slowakische Skirennfahrerin am Sonntag nicht zu schlagen und siegte vor Alice Robinson aus Neuseeland (+0,16 Sekunden) und Shiffrin (+0,37). In der Gesamtwertung profitierte Vlhova von einem verpatzten Rennen der Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (9.) und kam bis auf 36 Punkte an die führende Schweizerin ran.

Mit einem vierten Platz sicherte sich indes Marta Bassino frühzeitig den Gewinn der Disziplinwertung. Die Italienerin ist beim letzten Riesenslalom in Lenzerheide nicht mehr vom Top-Platz zu verdrängen.

Aus dem deutschen Ski-Team verpasste Jessica Hilzinger als 34. des ersten Laufes das Finale, Andrea Filser schied aus. Im siebten Riesenslalom dieser ersten Saison nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg gingen die DSV-Damen damit zum fünften Mal leer aus.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-723993/2 (dpa)

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Themen folgen