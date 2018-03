16:50 Uhr

Roest Überraschungs-Weltmeister im Eisschnelllauf-Mehrkampf Wintersport

Der Olympia-Zweite Patrick Roest aus den Niederlanden ist überraschend erstmals Mehrkampf-Weltmeister der Eisschnellläufer geworden.

Der 1500-Meter-Spezialist setzte sich mit 154,547 Punkten beim Freiluft-Championat im Olympiastadion von Amsterdam vor 20.000 Zuschauern durch, nachdem er zum Abschluss über 10.000 Meter Zweiter geworden war.

Der nach drei Strecken führende Sverre Lunde Pedersen (154,941) stürzte auf den abschließenden 10 000 Metern und verpasste mit Silber den ersten WM-Titel für Norwegen seit 24 Jahren. Eine große Enttäuschung war der Auftritt des neunmaligen Mehrkampf-Weltmeisters Sven Kramer aus den Niederlanden, der auf den 10.000 Metern mit einem mäßigen sechsten Platz noch auf den vierten Rang im Gesamt-Klassement zurückfiel. Er musste WM-Bronze seinem Landsmann Marcel Bosker (155,953) überlassen.

Dem Inzeller Moritz Geisreiter fehlte zum Saisonende jegliche Power, so dass er sich mit Platz 22 im Feld der 24 Läufer begnügen musste und das Finale nicht bestreiten durfte. Der Erfurter Patrick Beckert hatte die WM-Teilnahme wegen eines Infekts abgesagt, will aber beim letzten Saison-Wettkampf mit dem Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Minsk wieder dabei sein. (dpa)

