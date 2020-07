vor 18 Min.

Rosi Mittermaier: "Bin heute bei Siegerehrungen emotionaler"

Die "Gold-Rosi" hat einen fixen Platz in der deutschen Sporthistorie. Nun wird Rosi Mittermaier 70 Jahre alt. Ein Gespräch über famose Winterspiele, die Zeit danach und Kritik an sportpolitischen Entwicklungen.

Rosi Mittermaier ist eine der bekanntesten deutschen Wintersportlerinnen der Geschichte. Zur "Gold"-Rosi wurde sie bei Olympia 1976. Dabei war sie nur einen kurzen Teil ihres Lebens Skirennfahrerin.

Vor ihrem 70. Geburtstag am 5. August sprach Mittermaier mit der Deutschen Presse-Agentur über ihre Winterspiele, den damaligen Trubel mit Badewannen voll Blumen und einen "total narrischen" Briefträger sowie Kritik am IOC.

Frau Mittermaier, wie haben Sie die Corona-Zeit überstanden?

Mittermaier: Das war natürlich für jeden eine extreme neue Erfahrung. Wir - ich sage wir, weil über mich reden mag ich eigentlich gar nicht so gern - sind als Familie zum Glück in eine Gegend geboren, wo es erträglich war. Wir haben einen Garten, wir konnten raus gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Stadt im dritten Stock mit zwei Kindern sehr belastend ist. Aber man muss es nehmen, wie es kommt, die Regeln einhalten und das Beste draus machen.

Ist zum 70. Geburtstag eine große Party geplant?

Mittermaier: Nein, ich bin gar nicht die Ober-Feiererin. Christian und ich hatten immer recht viele Verpflichtungen, wir waren viel unterwegs und konnten uns Gott sei Dank auch für viele karitative Projekten engagieren, besonders natürlich für unsere Kinderrheuma-Stiftung. Auch der Felix hat seine Stiftung, auch dafür engagieren wir uns natürlich gerne. Wir sind ein Familienbetrieb. Es ist schön, wenn man viele Freunde trifft, aber das muss nicht unbedingt am Geburtstag sein.

Trotzdem ist so ein Geburtstag immer Anlass für Erinnerungen. Haben sie eine besondere an Olympia 1976 mit zweimal Gold?

Mittermaier: So viele, da könnte man ganze Bücher schreiben. Ich kann kaum etwas rauspicken. Viele meinen, die erste Medaillenübergabe war besonders emotional. Aber ich war da so aufgeregt, dass ich das gar nicht richtig realisiert habe. Ich bin eh jemand, der immer denkt: Hoffentlich mache ich alles richtig. Und dann bin ich während der Spiele ständig irgendwo herumgereicht worden, überall gab es Empfänge für mich. Im olympischen Dorf habe ich Badewannen voll Blumen bekommen. Ich habe dann erst später realisiert, was da alles passiert war. Wenn ich heute andere Sportler in solchen Momenten wie bei einer Siegerehrung sehe, dann bin ich emotionaler als damals.

Wie ging es nach den Spielen mit der "Gold-Rosi" weiter?

Mittermaier: Als ich heimkam, haben wir die vielen Blumen an Krankenhäuser weitergegeben. Aber der ganze Trubel ging weiter. In meinem Elternhaus war ein ganzes Zimmer voll mit Post und Paketen. In einem Monat sind 27.000 Briefe gekommen, das hat uns der Postbote erzählt, der ist total narrisch geworden, weil er die ganze Flut rauf auf die Winklmoosalm bringen musste. Ich bin ja nach Olympia noch weiter Weltcup-Rennen in Amerika gefahren. Da war ich zwar etwas weg vom Schuss. Aber beim Besuch eines Footballspiels in San Francisco sah ich mich auf einmal riesengroß auf der Leinwand und der Stadionsprecher fragte mich, welches Team denn gewinnen würde. Ich hatte keine Ahnung und sagte: Bayern München. Da war das ganze Stadion von den Socken.

Sie haben wegen des Trubels nach der Olympia-Saison aufgehört. Hat es danach nicht oft gejuckt, wieder Rennen zu fahren?

Mittermaier: Ja, die ganze Zeit! Das Schlimmste für mich nach dem Aufhören war, dass meine Freunde aus dem Rennsport und mein gewohntes Team um mich herum weg waren. Ich war auf einmal mit fremden, älteren Menschen wie Firmenchefs auf Messen, in Sporthäusern oder wichtigen Kunden bei Abendessen. Und das weltweit. Ich war ja erst 25 Jahre alt und sehnte mich nach nichts mehr als nach meinem gewohnten Umfeld.

Danach wurden sie Zuschauerin im Skisport. Ihnen gefällt aber die Entwicklung, besonders von Olympia, nicht mehr. Warum?

Mittermaier: Erstens sollten strengere Linien gezogen werden: Doping geht gar nicht. Das gehört viel konsequenter bestraft. Wenn sich ein Land nicht an die Regeln des Fairplay hält, dann gehört es sanktioniert. Da bin ich enttäuscht vom IOC, dass es keine striktere Linie fährt. Und zweitens muss nicht immer alles noch größer und gigantischer werden. Man sollte in meinen Augen eher reduzieren und Olympia nicht noch weiter aufblähen und für Veranstaltungsorte unbezahlbarer machen. Auch bei den Skirennen denke ich, dass die Fülle an Disziplinen und Wettkämpfen unüberschaubar geworden ist. Es wäre toll, wenn man sich mehr auf Highlights fokussieren könnte, die den Athletinnen und Athleten und den Zuschauern eine bessere und nachhaltigere Präsentation bieten.

Sie haben Ihre Kinder - einer davon ist der deutsche Weltcup-Rekordsieger Felix Neureuther - nie gedrängt, Karriere im Skisport zu machen oder sie gar ins Rampenlicht gezogen. Warum nicht?

Mittermaier: Dass Christian und ich Skirennfahrer waren, das haben sie gar nicht so mitgekriegt. Daheim stehen bei uns keine Pokale rum. Als kleiner Bub wurde der Felix mal von einem Reporter gefragt, ob denn seine Mama Medaillen habe. Er antwortete: Ja, hat sie. Dann wurde er gefragt, woher er das weiß. Felix sagte, das habe ihm ein Nachbar erzählt, der so ein Buch mit Bildern von der Mama und ihren Medaillen habe. Wir haben immer versucht, die Ameli und den Felix aus dem Trubel rauszuhalten, haben sie nie auf Veranstaltungen mitgenommen. Das war im Nachhinein schade, denn wir hätten sie eigentlich gerne öfter dabei gehabt. Das holen wir jetzt mit den Enkeln nach.

ZUR PERSON: Rosi Mittermaier aus Reit im Winkl war eine der besten Skirennfahrerinnen der 70er Jahre. Bei Olympia 1976 holte sie zweimal Gold und einmal Silber und wurde zum Star. Kurz danach aber beendete sie die Karriere. Die sozial engagierte Ex-Sportlerin ist verheiratet mit Christian Neureuther und Mutter von Felix Neureuther.

© dpa-infocom, dpa:200730-99-985963/4 (dpa)

Porträt Rosi Mittermaier auf Homepage von Weltverband FIS

Deutsche Kinderrheuma-Stiftung

Themen folgen