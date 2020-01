19:16 Uhr

Saison-Aus und lange Pause für Kitzbühel-Favorit Paris

Skirennfahrer Dominik Paris hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit mehrere Monate aus.

Der Favorit für den Abfahrtsklassiker am Samstag in Kitzbühel war am Dienstag im Training zu Fall gekommen und hatte dabei die schwere Verletzung im rechten Knie erlitten.

Auch der Wadenbeinkopf des Südtirolers wurde demnach verletzt, teilte der italienische Verband mit. "Meine Saison ist zu Ende", sagte der 30-Jährige. Meist ziehen Kreuzbandrisse eine Ausfallzeit von einem halben Jahr nach sich.

Paris war neben dem Schweizer Beat Feuz der beste Speed-Fahrer dieser Saison. Er gewann die beiden Abfahrten in Bormio und wurde in Lake Louise zum Saisonbeginn sowie am Samstag in Wengen jeweils Zweiter. Bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel siegte er in seiner Karriere bereits dreimal, unter anderem 2017 und im Vorjahr. "Werde schnell gesund, Domme, die Speed-Rennen werden bald wieder dir gehören", twitterte der Ski-Weltverband FIS. (dpa)

