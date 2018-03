Schlierenzauer fliegt 253,5 Meter und greift in den Schnee

Skifliegen in Planica

Finaler Weltcup: Weltrekordjagd bei Sonne und Volksmusik

Sie liegen acht Sekunden in der Luft und fliegen über 250 Meter: Beim Skifliegen in Planica gibt es fast keine Grenzen mehr. Das Finale des Winters ist wie ein großes Volksfest. Sogar der Weltrekord ist in Gefahr.