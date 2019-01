vor 35 Min.

Ski Weltcup in Zagreb: live in TV und Live-Stream + Termine Wintersport

Am Wochenende (5.1. und 6.1. 2019) geht der Ski Alpin Weltcup der Damen und Herren mit Slalom (1. und 2. Durchgang) der Damen und Herren weiter. Hier alle Infos: Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Ski Weltcup in Zagreb mit Felxi Neureuther

Derweil wurde bekannt: Felix Neureuther hat eine Haselnussallergie und darum im vergangenen Sommer an verschiedenen Beschwerden gelitten. Da zu Neureuther: "Natürlich ist man da beunruhigt und fragt sich, wie es mit der Karriere weitergeht." Der 34 Jahre alte Skirennfahrer fährt am Sonntag an diesem Wochenende im Slalom von Zagreb sein 1. Ski-Rennen in 2019. Neureuther will bei den weiteren Klassikern in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming Erfolgserlebnisse sammeln für die Ski-WM im Februar in Schweden.

Ski Alpin Weltcup in Zagreb: Termine, Uhrzeit, Rennkalender

Das sind die Termine und der Zeitplan für den Ski Weltcup in Zagreb:

5. Januar 2019: Slalom der Damen 1. und 2. Durchgang ab 13 Uhr



6. Januar 2019: Slalom der Herren 1. und 2. Durchgang ab 12.15 Uhr



Ski Weltcup 2019 live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Der Ski Weltcup in Zagreb der Damen und Herren wird live in TV und Live-Stream zu sehen sein. Das ZDF und Eurosport bringen das Wintersport-Event am Wochenende live in TV, Fernsehen und online im Stream.

Das ist Zagreb:

Zagreb (deutsch Agram) ist die Hauptstadt und zugleich größte Stadt Kroatiens. Im Januar des Jahres 2005 fand auf dem Hausberg von Zagreb, dem Medvednica, unter dem Titel „Snow Queen Trophy“ das erste alpine Slalom-Ski-Rennen der Frauen statt. Das erste Ski-Slalom-Rennen der Männer im Ski Alpin Weltcup war im Februar 2008. stni

