Skicrosser Bohnacker Fünfter im letzten Saisonrennen

Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft DESG will bei der Aufklärung der Dopingvorwürfe gegen einen ihrer Athleten alle beteiligten Stellen "selbstverständlich unterstützen".

