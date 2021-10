Josef Ferstl fällt mit Oberschenkelverletzung Wochen aus

Skirennfahrer Josef Ferstl wird aufgrund einer Beinverletzung die nächsten Wochen ausfallen.

Der Kitzbühel-Sieger von 2019 hatte sich im Riesenslalomtraining einen Faszienriss im Oberschenkel zugezogen, wie der 32-Jährige auf Instagram mitteilte.

"3-4 Wochen Zwangspause", schrieb Ferstl. Dazu postete der Traunsteiner ein Bild aus einem Behandlungszimmer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, auf dem auch sein dick bandagierter Oberschenkel zu sehen war.

Für die deutschen Speedfahrer ist die Verletzung von Ferstl bereits der zweite Rückschlag, nachdem zuvor schon Thomas Dreßen angekündigt hatte, den Speed-Start Ende November in Lake Louise in Kanada zu verpassen. Die Techniker starten schon am kommenden Wochenende zum traditionellen Saison-Auftakt in Sölden.

