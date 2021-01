vor 33 Min.

Skispringer Prevc positiv auf Coronavirus getestet

Der frühere Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc aus Slowenien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies bestätigte der slowenische Skiverband.

Der 28 Jahre alte Skispringer, der in der Saison 2015/16 die prestigeträchtige Tournee gewann, wird damit nicht beim Weltcup in Willingen am kommenden Wochenende teilnehmen können. Auch sein Bruder Domen muss sich als Kontaktperson in Quarantäne begeben. Peter Prevc zeige keine Symptome, hieß es vom Verband, der Lovro Kos für die Wettbewerbe ab Freitag in Hessen nachnominiert hat.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-204166/2 (dpa)

