vor 6 Min.

Slalom-Fahrer Straßer in Adelboden auf Platz sechs

Slalom-Ass Linus Straßer hat die schwache Gesamt-Bilanz der deutschen Skirennfahrer am Wochenende mit einem Achtungserfolg aufpoliert.

Der 27 Jahre alte Münchner fuhr beim Weltcup-Slalom in Adelboden nach verpatztem ersten Lauf noch auf den sechsten Rang und bestätigte mit seiner besten Platzierung in diesem Winter nach den Rängen acht in Levi und sieben in Zagreb seine gute Form. Den Sieg bei seinem Heim-Rennen sicherte sich der Schweizer Daniel Yule knapp vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem Österreicher Marco Schwarz. (dpa)

