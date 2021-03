vor 32 Min.

Slowakin Vlhova vor Sieg im Gesamtweltcup

Die slowakische Skirennfahrerin Petra Vlhova steht unmittelbar vor dem Gewinn des alpinen Gesamtweltcups.

Nach dem ersten Lauf des Slaloms in Lenzerheide liegt sie mit 1,84 Sekunden Rückstand auf die führende Katharina Liensberger aus Österreich zwar nur auf Rang sechs, da ihre schärfste Verfolgerin in der Gesamtwertung, die Schweizerin Lara Gut-Behrami, erst wieder am folgenden Tag im Riesenslalom startet, reichen Vlhova heute aber schon fünf Punkte für die große Kristallkugel. In der Slalomwertung indes könnte Liensberger noch an ihr vorbeiziehen. Die einzige Deutsche, Lena Dürr (+2,76), liegt vor dem zweiten Durchgang auf Platz 13.

