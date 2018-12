Tour de Ski der Langläuferinnen ohne Topstar Johaug

Vierschanzentournee

Skispringer Geiger vor besonderem Heimspiel

Jahrelang fristete Karl Geiger ein Dasein in der zweiten Reihe der Skispringer. Jetzt rückt er immer mehr in den Favoritenkreis - und damit in den Mittelpunkt. Der traditionelle Tournee-Startort Oberstdorf ist für ihn der schönste, den er sich vorstellen kann.