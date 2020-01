vor 59 Min.

Videobotschaft: Hummels feiert Karl Geiger, Haaland feuert Lindvik an

Vor dem Finale der Vierschanzentournee 2020 sendet Mats Hummels eine Videobotschaft an Karl Geiger. Seine Teamkollegen beim BVB haben andere Favoriten.

Der deutsche Skispringer Karl Geiger kann bei den Fußballern auf prominente Unterstützung zählen. Der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels schickte am Montag eine Grußbotschaft aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund. "Hey Karl, geile Auftritte bisher. Jetzt wünsch' ich dir ganz viel Erfolg für das vierte Springen in Bischofshofen. Da ist noch alles möglich, also sieh zu, dass du nochmal ein paar lange Sätze machst und: Schnapp dir noch den Sieg!", sagte der 31-Jährige in dem Video, das der Deutsche Skiverband auf Facebook veröffentlichte.

Vierschanzentournee 2020: Erling Haaland hofft auf Sieg der Norweger

Geiger war vor dem Finale am Montag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) einer von vier Kandidaten auf den prestigeträchtigen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Die BVB-Profis Lukasz Piszczek sowie Neuzugang Erling Haaland haben andere Favoriten: Piszczek drückte seine Sympathie mit dem führenden polnischen Landsmann Dawid Kubacki aus, der Norweger Haaland hält es mit Marius Lindvik, der vor dem Finale Zweiter ist. (dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen